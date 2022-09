UFC: Krvavou bitvu ve Vegas zastavil lékař. Sandhagen otevřel Songa loktem

Nad Corym Sandhagenem visel pověstný damoklův meč. Po dvou prohrách v řadě potřeboval zvítězit a díky perfektně trefenému úderu loktem se mu to podařilo.

Song Yadong předvedl v Las Vegas nezlomnou vůli, ale v hlavním zápase večera proti Sandhagenovi utrpěl příliš mnoho zranění. Precizně trefený loket otevřel ve druhém kole ránu nad Songovým levým okem, která se postupně zhoršovala. Lékař nakonec čtyřiadvacetiletého Číňana nepustil do pátého kola.

Sandhagen se čtrnáctkrát pokusil o takedown a ani jednou neuspěl. Ačkoliv se to nejevilo jako nejlepší strategie, nakonec mu přinesla vítězství. Číňana v podstatě odzbrojil neustálým zkoušením přenést boj na zem a nebezpečnému postojáři vnutil pozici defenzivního wrestlera. Chvíle, kdy Song bránil pokusy o takedown, byla momentem, kdy nevyvíjel žádný útok, což se mu později stalo osudným.

„Připravil jsem ho o sílu,„ prozradil Sandhagen v rozhovoru po zápase. „Je to zatraceně dobrý postojář... celou dobu nebylo záměrem získat takedown, šlo jen o to získat ty malé momenty. Takhle se v MMA tak trochu vyhrává, takže se teď snažím hrát i sportovní část hry.„

Američan měl zejména v prvním a druhém kole s houževnatým Songem dost problémů, soupeř totiž trefoval přesněji a tvrději. Úder loktem nad Číňanovo levé oko byl však příliš hluboký, a tak nemohl pokračovat do závěrečného kola. Sandhagen tedy zvítězil TKO ve chvíli, kdy lékař společně s rozhodčím ukončili zápas mezi čtvrtým a pátým kolem.

„Song je dobrej kámo,“ řekl Sandhagen po vítězství. „Věděl jsem, že bude dobrý. Myslím, že si páté kolo zasloužil. Chtěl jsem se dostat do pátého kola, ale to, co mě zajímá, je vítězství. Vyhrál jsem. Ošklivě jsem ho trefil a jsem za to rád.„

Američan tuto výhru nutně potřeboval, do souboje nastoupil ze čtvrtého místa v žebříčku bantamové váhy po dvou prohrách v řadě. Song naopak o sérii tří výher právě přišel.

Sandhagen navrhl návrat do oktagonu okolo Vánoc a jako možné soupeře jmenoval nebezpečného Marlona Veru nebo tvrdého Meraba Dvališviliho. Naznačil také, že by se rád utkal s jedním ze čtyř zvučných jmen bantamové váhy, které se utkají na velkolepém turnaji UFC 280, těmi jsou Sean O'Malley a Aljamain Sterling. Dále pak může být ve vzduchu také odveta s T.J. Dillashawem, nebo Piotrem Janem.