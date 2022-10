UFC vítá „Popelku" českého MMA. Brečela jsem štěstím, přiznala Bledá

S přízviskem „Popelka“ není zrovna spokojená, přesto se k ní neuvěřitelně hodí. Tereza Bledá totiž svou dosavadní kariérou píše doslova pohádkový příběh. Na unikátním turnaji Oktagon Underground si před dvěma lety podala Lucii Pudilovou, která tehdy skončila v UFC. Očekávalo se, že pro ni osmnáctiletá naděje bude „potravou“. Nic takového se však nekonalo. Bledá všechny šokovala, odvrátila nápor protřelé soupeřky a připsala si cenný skalp.

Stala se hotovým zjevením. Přemohla i v MMA neporaženou Slovenku Lucii Szabovou a vyšplhala na vrchol undergroundové pyramidy. Zrodila se hvězda, které ovšem jeden záblesk nestačil. Chtěla zářit dál.

Promotér Ondřej Novotný předhodil usměvavé bojovnici pět zahraničních soupeřek, tentokrát už pod pravidly MMA. Se všemi zametla bez větších obtíží. Jako první v historii tak získala pás v ženské muší váze organizace Oktagon. A přišlo to: volání UFC.

Stoprocentní bilanci Bledá udržela i s Nayarou Correiaovou v rámci show Dana White’s Contender Series, v níž si prezident UFC vybírá nové hvězdy. Bledá rivalku z Brazílie přejela na body. Skóre 6:0. Nemělo být o čem. Jenže v nejméně očekávanou chvíli přišel první kariérní zádrhel. Zatímco všichni ostatní vítězové toho večera podepsali smlouvu, česká „Ronda“ žádnou nedostala. Zklamání naštěstí netrvalo dlouho.

„Myslím si, že to bylo daný. Jak by řekl Nate Diaz: I’m not surprised (Nejsem překvapený). Byla to otázka času,“ hodnotí kontrakt s UFC kouč André Reinders. „Už jsem to vysvětloval po vítězství, kdy nedostala kontrakt, že šlo o televizní show, která má nějaká pravidla a můžou rozhodovat věci, o kterých ani nemusíme vědět a které nemůžeme ovlivnit. Věděl jsem, že udělala skvělý zápas proti skvělé soupeřce. Vzápětí ta nabídka přišla, ale to bylo hodně narychlo, za čtrnáct dní a ještě proti soupeřce o váhu výše.“

První nabídku na zápas v nejslavnější kleci tak tým odmítl. Nad druhou pobídkou už nebylo proč váhat. V řešení byla i obhajoba titulu Oktagonu, na to už nedojde.

„Dozvěděla jsem se to v neděli večer, koukla jsem se na mobil a měla jsem několik zpráv a zmeškaných volání od managementu a Andrého,“ vzpomíná na oznámení dohody s UFC Bledá. „Nestihla jsem ani otevřít zprávy a přečíst si o co jde, když mi manager volal znovu. Nemohla jsem uvěřit, že mám opravdu smlouvu, brečela jsem radostí.“

Ač ji dosažení vysněného cíle dojalo, na přípitky prý ještě není čas. „Oslavu nechystám, musím se soustředit na zápas a být stoprocentně připravená. Ale mám z toho nepopsatelnou radost,“ říká druhá Češka v UFC.

O prvním zápase pod slavnou značkou ještě nelze říci nic konkrétního. „Připravíme se, doladíme detaily a můžu prozradit, že si ten svůj vysněný debut snad prožije ještě ve 20 letech,“ dodává Reinders.

Podle informací holandského novináře Marcela Dorffa zažije česká bojovnice Tereza Bledá premiéru v UFC 19. listopadu v Las Vegas. Soupeřkou jí bude Brazilka Natalia Cristina da Silva, která už si v nejlepší lize připsala parádní vítězství a celkově drží bilanci 13:5.

Tereza „RONDA“ Bledá

Narozena: 30. listopadu 2001 v Chebu (20 let)

Výška/váha: 175 cm/61 kg

Klub: Reinders MMA

Profesionální bilance v MMA: 6:0

Největší úspěch: šampionka muší váhy Oktagon MMA