Bledá vyhrála, ale smlouvu nedostala. Jsi ještě mladá, uklidňoval jí šéf UFC

MMA zápasnice Tereza Bledá před zápasem o smlouvu do UFC • Profimedia.cz

Tereza Bledá byla na výzvu v rámci Dana White´s Contender Series skvěle připravená. Dominanci potvrzuje i konečný výrok bodových rozhodčích 30:26.

Brazilská soupeřka Nayara Maia byla od začátku souboje v postoji poměrně agresivní. Bledá se tedy rozhodla přenést zápas na zem, kde se dostala do vrchní pozice, ze které první kolo jasně připsala na svou stranu. Brazilka hrozila škrcením i nasazením páky, které si ale česká bojovnice skvěle pohlídala.

Začátkem druhého kola Bledá vyslala několik dobře trefených ran, po kterých se tentokrát Maia rozhodla strhnout zápas k zemi. Díky mnohonásobně většímu počtu úderů kolo opět získala Bledá.

Komentátor Daniel Cormier v polovině záverečného kola řekl, že je Bledá jasně lepší a vyhrává, ale na zisk smlouvy to stačit nebude a je nutné zvýšit tempo. Krátce na to se Bledé málem podařilo soupeřku ukončit, když Brazilku trefila tvrdým kolenem na spodek. Maia ale nakonec těsně unikla ukončení před limitem.

„Věděla jsem, že bude na zemi dobrá, ale i tak jsem čekala, že budu měnit pozice snadněji. Bylo opravdu těžké se dostat do mountu nebo do zad. Jsem zklamaná,“ přiznala Bledá po zápase. Následně vzkázala Danu Whiteovi: „Doufám, že si Dana můj zápas užil, i kdyby jen trochu. Jen chci říct… jsem vaše nová generace. Je mi 20 a věřím, že budu příští hvězdou v muší váze. Doufám, že dostanu smlouvu.“

Prezident UFC Dana White však viděl situaci jinak. „Začneme s Bledou. Slyšel jsem hodně o jejím postoji, ale bohužel jsem z něho viděl jen velice málo, protože zápas probíhal v klinči a nebo na zemi. Do duelu vstupovala jako favorit 6 ku 1, ale nemyslím si, že tak zápasila. Připisuji to nervům, je to mladá bojovnice,“ zdůvodnil v závěru reality show.

Brány do vysněné ligy tak prozatím zůstávají zavřené. Bledé se možný nástup do UFC vzdálil a její sen o nejmladší šampionce v nejprestižnejší orgnaziaci světa se pravděpodobně nesplní. Nejspíš jí znovu uvidíme v Oktagonu, kde je šampionkou muší váhy.

„Tereza byla v zákulisí velmi zklamaná, Dana White jí potkal a pět minut uklidňoval, že ví, že je skvělá a že jednou bude v UFC. Argumentoval hodně věkem, že je ještě mladá a potřebuje sbírat zkušenosti, což ale Terezu moc neuklidnilo,“ přiznal trenér Bledé André Reinders.