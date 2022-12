Procházka je po těžké operaci, ukázal rameno: Aktivoval jsem plazí mozek

Byl to šok. Dnes už bývalý šampion UFC Jiří Procházka si v závěrečné fázi přípravy na první titulovou obhajobu ošklivě poranil rameno. Přestože se do poslední chvíle nechtěl vzdát odvety s Brazilcem Gloverem Teixeirou, nakonec dal na doporučení organizace i lékařů a uvolnil svůj titul. Nyní se český bijec pomalu dává do pořádku, ve středu podstoupil operaci v Olomouci. Z nemocničního lůžka pozdravil fanoušky skrze Instagram.