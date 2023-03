Muradov o zrušeném zápase: Možná půjdu na operaci, ale UFC mě dál chce

Kdo byl na turnaji KSW 79 v Liberci, mohl si všimnout, že má Machmud Muradov pravou ruku v ortéze. Zdravotní komplikace mu nedovolují zúčastnit se turnaje UFC FIGHT NIGHT 221, který se uskuteční příští týden v Las Vegas. „Je to starý zranění, ale teď jsem to bohužel do**dal,“ uvádí Muradov pro iSport.cz a prozradil, o kolik měsíců mu UFC prodloužilo smlouvu.

Informaci o odstoupení z blížícího se souboje ve čtvrtek potvrdil na sociálních sítích sám Machmud Muradov. „Zápas naplánovaný na 11. března byl zrušen, protože jsem se zranil při sparingu ruku. Dnes jsme provedli první procedury s doktorem. Doufám, že to zvládneme i bez operace a za chvíli budu zpátky ve hře. Chtěl bych se omluvit svému soupeři a vedení UFC,“ uvedl bijec z Uzbekistánu.

Jeho soupeřem měl být Abusupijan Magomedov, který má za sebou v UFC zatím premiérový zápas, který v září loňského roku vyhrál rychlým knockoutem.

„Je to starý zranění, ale teď jsem to bohužel do**dal. Omlouvám se za ten výraz. Byl jsem dnes u doktora, dal mi tam nějaké injekce. Uvidíme, jestli to pomůže. Pokud ne, budu muset na operaci, aby se problémy odstranily. Takže tak,“ přibližuje Muradov pro iSport.cz.

„Fakt jsem se připravoval dobře, cítil jsem se dobře a těšil se na zápas. Zařídil jsem si víza, všechno. Měl jsem už i letenky… Někteří hateři píšou na sítích, že jsem to zrušil, protože s ním nechci zápasit. Já si ale nikdy v životě nevybíral soupeře. Je mi úplně jedno, s kým budu zápasit,“ zdůrazňuje bojovník. „A hlavně Abus (Abusupijan Magomedov) taky dlouho nezápasil. Dva roky a v září vyhrál za 19 sekund. Byl by to dobrý soupeř, dobrá zkouška, když chci být nejlepším, musím zápasit s nejlepšími. Nechápu ty blbosti, co lidi občas píšou. Ale je mi to vlastně i jedno.“

Muradov má za sebou v UFC zatím pět zápasů, první tři přesvědčivě vyhrál. Dva poslední prohrál, ale pokaždé se jednalo o atraktivní souboje.

„Jdu si za svým, v příštím boji musím vyhrát, nic se nezměnilo. Jsem hladový jako dřív, jsem stejný. Tvrdě trénuju, v Polsku mám těžké sparingy. Vyléčím ruku a zase pojedu do Polska a budu makat, protože chci vyhrávat, chci zápasit,“ říká rázně. „A UFC mi prodloužilo o osm měsíců smlouvu, takže tam o mě mají pořád zájem.“