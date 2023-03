MMA hvězdy žasnou nad návratem Jonese: Úkaz! Ten největší, ví Vémola

Video se připravuje ... Úžasný comeback! Legendární UFC bijec Jon Jones dokázal předvést při svém návratu do boje po třech letech v těžší váhové divizi brilantní výkon, kterým nadchl celý svět MMA. Nadšení neskrývají ani tuzemské hvězdy. „Zápas to byl excelentní, skvělý návrat krále,“ říká například David Dvořák v reakci na nedělní souboj slavného Američana s francouzským ranařem Cirylem Ganem. Hlavní duel večera turnaje UFC 285 navíc trval pouze dvě minuty a čtyři sekundy. „Nečekal jsem, že to bude tak rychlé,“ přiznává Petr Kníže. A co říkají Jiří Procházka, Karlos Vémola, Attila Végh, Machmud Muradov nebo Patrik Kincl se dočtete na dalších stránkách.

Jiří Procházka bývalý UFC šampion „Věděl jsem, že tenhle člověk, byť příprava bude trvat jakkoliv dlouho, to vezme precizně. Protože jeho výkony v polotěžké váze byly přesně takový. Precizní a podchycený. A musím říct, že tento výkon byl naprosto dominantní. Gane udělal chybu v tom, že se ani pořádně nepokusil do zápasu dostat. Spíše se ještě oťukával, když už Jones šel viditelně na kontakt. A když on jde na kontakt, chce si prosadit to svoje. Tudíž muselo být všem jasný, že bude chtít určitě wrestlit. Gane měl prostě určitě začít dřív a ohrozit Jonese údery nebo nějakými výraznými, silnými kopy.“

Karlos Vémola MMA zápasník „Čekal jsem to. A říkal jsem, že v prvním, maximálně druhém kole. Jones je v MMA Ten Největší.“ (v boxu měl tuto přezdívku Muhammad Ali)

Machmud Muradov zápasník UFC „Co říct… Chtěl bych nejvíc vidět souboj Jon Jones vs. Francis Ngannou (bývalý šampion UFC). To by byl nejlepší zápas, ale bohužel Ngannouovi se nelíbily podmínky UFC a organizaci se nelíbilo, co chtěl on. Ale chápu to, Ngannou chtěl peníze, zasloužil by si je. Takový je život. Ale Jon Jones je jeden z nejlepších fighterů na světě. V postoji i na zemi. Má ohromnou historii, kolikrát obhájil pás, to je nejvíc v polotěžké váze a zatím na něj nikdo nemá. Myslím, že je opravdu nejlepší bojovník světa. Po třech letech přijít a vyhrát v prvním kole… Navíc v nové váze. Je to velký frajer. Každý má svůj názor, ale pro mě on byl a bude vždycky nejlepší zápasník, za dobu co MMA a UFC sleduju.“

Attila Végh MMA zápasník „Jones je zpátky! ✊“

David Dvořák zápasník v UFC „Na zápas Jona Jonese jsem se hrozně těšil. Přes své škraloupy patří mezi mé oblíbené fightery. Viděli jsme se osobně a byl ohromnej sympaťák. Ano, má i svou odvrácenou stranu života, ale fandím mu i tak. Jeho výkon mě popravdě ani nepřekvapil, neočekával jsem nic jiného, než to, že se vrátí ve velkém stylu. Jak z fotek, tak z videí z přípravy vypadal ve skvělé formě. Bylo vidět, že chce zápasit, byl hladovej. Gane na mě působil… No v podstatě nijakým dojmem. Jako kdyby tam byl svým způsobem jen do počtu. Takže jsem hrozně rád, jak to dopadlo. Zápas to byl excelentní, skvělý návrat krále.“

Martin Karaivanov trenér Jiřího Procházky „Na Jona Jonese to musel být hrozný tlak. Když jsem sledoval předzápasová videa, byl přesto absolutně v klidu, koncentrovaný, to samé při nástupu, i do zápasu nastupoval s maximálním sebevědomím. A taky tomu zápas odpovídal. Ty jo… Nebylo absolutně pochyb o tom, kdo tahá za kratší a delší konec. Jednoznačný výkon!“

Patrik Kincl MMA zápasník „Osobně jsem Jonesovi věřil. Ale Gane se nedostal do zápasu, tak jsme vlastně nemohli vidět, jak na tom Jones úplně je. Gane udělal chybu, kterou Jones okamžitě potrestal. Takže otázka, jak na tom Jon Jones vlastně je, zůstává. Každopádně je to fakt úkaz.“

Petr Kníže MMA trenér a zápasník „Předpokládal jsem, že Jones vyhraje, jen jsem nečekal, že to bude tak rychlé. Bylo to velmi jednoznačné. Jones je evidentně velmi dobře silově připraven, a naopak Gane nezvládnul psychicky úvod prvního kola. Každopádně pěkně vítězství v mount guillotine choke.“

Jaroslav Hovězák trenér Jiřího Procházky „Čekal jsem na to, díval jsem se s nadšením. Jon Jones je prostě bojovník. Klid, profesionalita a preciznost, se kterou do toho šel… Uvolněnej. Úžasnej boj a přál bych si, abychom se přiblížili takovýmhle výkonům a aby z nás čišila stejná energie. Ten klid a profesionalita, co byla cítit z Jonese. Fakt to bylo perfektní. Věděl, co má dělat bez jakéhokoliv zaváhání. Cíleně šel po té zemi, škrcení. Pozice, počkal si, neuspěchal to. Jak říkám, profesionalita, klid, soustředěnost. Absolutní. Úžasný!“

Michal Martínek MMA zápasník „Jones je v kleci zlo, který nemá moc slabin. Myslím, že ukázal, že je právem šampionem. Když porazil jednoho z nejlepších heavy (těžká váha) borců této doby po takové pauze. Já ho sleduji dlouhá léta, protože se mi líbí jeho fighterské IQ propojené se skills a pak parametry. Já jsem jeho fanda. Neřeším ničí soukromí. Mě zajímá výkon a ukázaná platí. A tyhle aspekty cením.“