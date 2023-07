Dvořák otevřeně o pozadí UFC, osobní ztrátě, plánech i šamanském rituálu

Poslední tři roky David Dvořák strávil v elitní top patnáctce UFC. Nyní mu hrozí nejen výrazný žebříčkový sestup, ale i vyhazov z organizace. Příští zápas rozhodne o budoucnosti českého bijce. Po Jiřím Procházkovi je stále druhým nejlépe umístěným Čechem na světě. Undertaker, jak zní jeho přezdívka, se chce po prohře se Stephenem Ercegem poučit z chyb a propracovat se k titulové šanci.

Vy i váš tým jste před posledním duelem avizovali, že jste v nejlepší formě a nastal čas ji prodat. Je prohra o to bolestnější?

„Určitě je. Byl jsem v nejlepší formě. Cítil jsem se doposud nejlíp. Všechno bylo dobře. Měl jsem dobře nastavenou hlavu, kondici i specifické dovednosti. Obešel jsem se v přípravě bez zranění. Po tom zápase člověk přemýšlí a ptá se: Co bylo špatně? Je hodně těžké najít něco konkrétního, co šlo udělat jinak. Řekli jsme si s trenéry pár chyb, které opravíme.“

Je to, že nevíte, co bylo zásadní chybou společné u všech třech posledních porážek?

„Vždy vím, co se v zápasech dělo. Kde jsem dostal nějaký úder a podobně, ale to jsou věci, které se dají jen těžko ovlivnit. A pokaždé bylo něco jiného. Musím se z toho poučit a vzít to jako motivaci, abych makal ještě víc. Dál hledal místa, kde se zlepšit a pořád se rval o to být nejlepší.“

Poslední tři souboje mají jeden společný jmenovatel. Dobře rozjetý zápas zlomený jedinou chybou. Byla to páka na ruku s Kapem, levý hák s Nicolauem a naposledy zadní rána, po níž přišel kop na hlavu. Svazuje vás vědomí, že vítězství může zničit jediný moment?

„Nesvazuje. Od začátku zápasu až do konce myslím jen na výhru a věci, které chci v boji dělat. Jsem v té nejvyšší lize a rozhodují úplné detaily. Všechny tři zápasy začínaly velmi těsně a hned jak soupeři uviděli sebemenší chybu, vzali si vítězství. Stejně bych to udělal i já, kdybych byl v některých momentech lepší, silnější, rychlejší, nebo kdybych něco viděl jinak.“

Po této prohře vám přišlo několik desítek nenávistných vzkazů. Jak se s tím vyrovnáváte?

„Nekoukám na komentáře u cizích profilů, které o mně píšou. Své sociální sítě si spravuji sám. Zajímá mě interakce s lidmi. Samozřejmě neodepisuji každému, protože se to nedá stíhat. Zajímá mě ale, co mi lidi napíšou. Někteří mi psali i do soukromých zpráv. Přišlo mi několik desítek opravdu ostrých vzkazů. Vyberu si vždy jednoho takto zlého člověka, kterému odepíšu. Většinou to skončí úplným přerušením konverzace. Je překvapený, že jsem odepsal a nereaguje.“

Co jim odepisujete?

„Pokaždé napíšu: