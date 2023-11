Procházka ovládl ulice New Yorku. Setkání s fanoušky, nadšená servírka

PŘÍMO Z NEW YORKU | Poslední hodiny před vstupem do klece. Jiří Procházka ráno bez problémů splnil váhový limit a jen o pár hodin později pohlédl do očí Alexu Pereirovi. Samuraj nastoupil před naplněnou halu v komplexu Madison Square Garden za bouřlivého potlesku fanoušků. Hlasitější podpory se však dočkal Brazilec. Jen pár hodin po show zamířil Čech pěšky přes ulice Manhattanu na večeři s týmem. Cesta se však protáhla, když za Procházkou běhaly pro fotky skupiny fanoušků.

Hala patřila Indiánovi, ulicím ale vládne Samuraj. V předvečer boje hvězdy turnaje UFC 295 naposledy vyšly před fanoušky. Nejdříve však musely splnit váhový limit na oficiálním vážení. Jiří Procházka i Alex Pereira bez problémů splnili úkol před vstupem do klece s půl kilovou rezervou. Na odpolední ceremonii bijci rozdělili publikum v Madison Square Garden.

Bojové barvy amazonského indiána proti koncentrovanému Procházkovi. Hala se dostávala do varu, ale exploze jásotu přišla až s nástupem Pereiry. Ten přišel s tradiční vizáží bojovníků amazonského kmene, z něhož pochází. Překvapivě menšího přivítání se dočkal Procházka. O tom možná rozhodl fakt, že Brazilec v MSG nastoupí už do třetího zápasu a stane se tak vůbec prvním bojovníkem, který dvakrát nastoupí do hlavního duelu v New Yorku.

Dvacet minut na ulici a bylo jasné, že Procházka je sportovní superstar. Po týdnech, kdy fanoušci viděli Samuraje pouze na obřích billboardech, ho nyní spatřili na živo. Za českou výpravou běhaly skupiny fanoušků nadšených, že mohou pozdravit světovou jedničku v polotěžké váze. Procházka byl po celou dobu vřelý a trpělivý a nestalo se, že by podporovatele odmítl. Naopak došlo i na dost roztomilé situace, kdy například jednomu mladíkovi ukazoval, jak správně zatnout pěst na fotku.

Po vstupu do restaurace se servírka ptala na jméno onoho bojovníka s copem. Když zjistila, koho bude obsluhovat, vyjekla nadšením. Už jen to je důkazem popularity a potenciálu Procházky, které možné vítězství v Madison Square Garden pozvedne na ještě vyšší úroveň.

I když panovala obava, že po zrušení původního hlavního zápasu UFC nezvládne halu naplnit, ceremonie završená extrémně intenzivním pohledem do očí mezi Procházkou a Pereirou odstartovala další vlnu prodeje lístků. Otázkou zůstává, komu budou patřit newyorské tribuny. Populárnímu Pereirovi, nebo vládci ulic Procházkovi?

Teď už je na řadě ostrý boj, který můžete sledovat ONLINE na iSport.cz.