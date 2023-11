Brazilská msta? Ukázněný rebel Procházka v boji porušuje pravidla

PŘÍMO Z NEW YORKU | Samuraj se vrací. V neděli ráno se Jiří Procházka znovu bude ucházet o UFC titul. Stejně jako Alex Pereira splnil váhový limit do 93 kilogramů a je připravený na titulovou bitvu v newyorkské Madison Square Garden. Čech jde po více než roční pauze ukázat, že stále patří na vrchol polotěžké divize, zatímco jeho soupeř se pokusí být prvním mužem v historii, který získá na elitní úrovni po dvou opascích ve dvou různých bojových sportech.

Souboj titánů v New Yorku. Nejlepší český bojovník v návratovém duelu narazí na kickboxerskou legendu a bývalého šampiona UFC Alexe Pereiru. Nepůjde však pouze o titul, ale i o brazilskou pomstu. Jiří Procházka v červnu minulého roku získal opasek polotěžké divize právě vítězstvím nad Gloverem Teixeirou, který je hlavním tréninkovým parťákem Pereiry.

Desítky hodin před bitvou zůstává samuraj z Hostěradic ve skvělé náladě a srší z něj absolutní soustředění. Brazilec si naopak musel poradit s nelehkým shazováním váhy.

ANKETA

Na zápas se těší nejen fanoušci, ale také experti. Málokdy UFC postaví tak vyrovnaný a stylově atraktivní zápas, jako nyní pro vrchol turnaje v ikonické Madison Square Garden. „Těším se moc. Bude to duel dvou elitních postojářů na jednom nejočekávanějších turnajů roku v MSG. Velice zajímavý souboj s tím, že Pereira přichází z ortodoxního kickboxu a Jirka naopak opět předvede neortodoxní nepředvídatelný styl,“ láká na sobotní boj Michal Martínek, bývalý šampion Oktagonu.

Brutální KO úder Pereiry

Velezkušený bijec a novopečený člen síně slávy kickboxerské organizace Glory je skutečnou hvězdou bojových sportů. V neděli ráno se stane vůbec prvním bojovníkem, který nastoupil dvakrát do hlavního zápasu UFC ve sportovním svatostánku v New Yorku. Případná výhra by ho také korunovala prvním double šampionem kickboxu a MMA zároveň.

Brazilec může v kleci těžit z aktivity. Během Procházkovy rekonvalescence stihl čtyři souboje, z nichž tři vyhrál. Porazil buď současné nebo bývalé šampiony. V roli popravčího králů chce pokračovat i proti českému bijci.

Vážení před UFC 295: Takto Jiří Procházka splnil titulový limit Video se připravuje ...

Těžit bude hlavně z brutálního předního úderu, který podporuje výjimečnou přesností a načasováním. Dá se také očekávat, že se pokusí využít rychlých a tvrdých kopů na nohy, protože Procházka často zápasí s velmi širokým střehem. Zápas může rozhodnout i to, kdo určí prvotní tempo souboje.

Obavy z Pereirovy ofenzivy mají i odborníci. „Alex je v nejlepších letech, v životní formě. Stále v něm vězí ten striktní standuper a Jirka se hodně přestřeluje v postoji, takže tam vidím hrozbu,“ varuje Daniel Škvor, který prošel podobnou proměnou z bojovníka kickboxerské Glory na MMA zápasníka. „Ve všech třech zápasech v UFC hodně nakoupil a Pereira je tvrdostí a kvalitou někde jinde než Jirkovi předešlí soupeři. Jestli se Alexovi povede jím otřást, tak se zakousne a šanci nepustí.“

Tajná zbraň Procházky

Český samuraj je násobně zkušenější MMA bojovníkem. Zatímco se Pereira přestřeloval s postojáři, Procházka válcoval japonskou MMA scénu. Čelil už všem typům soupeřů a v drtivé většině případů dokázal zvítězit. V arzenálu tak může mít mnohem více zbraní od wrestlingu po neortodoxní útoky v postoji.

Přestože experti i fanoušci často podceňují Procházkovy schopnosti v boji na zemi, byl to právě on, kdo jako první uškrtil velmistra jiu jitsu Glovera Teixeiru. Podle týmu se během dlouhé pauzy zaměřil na komplexnost. Důkazem toho může být i nová spolupráce s nejlepším českým zemařem Janem Stachem.

„Je dobré znát pravidla, abyste je mohli co nejefektivněji porušovat,“ popisuje Stach práci se samurajem. „Mojí rolí v tréninku bylo provést Jirku situacemi a pozicemi, do nichž se často dostává, aby jim co nejlépe rozuměl a sám se tak mohl rozhodnout, zda je chce řešit ortodoxními způsoby, nebo použije instinktivní cestu.“

Co může být Procházkovým faktorem X? „Jirka nereaguje na pohyb soupeře. Nikdo jiný tu schopnost nemá. Nevystrašíte ho, ani nerozhodíte. Jeho reakce jsou naprosto nepředvídatelné,“ vypráví Škvor.

Přední domácí trenér André Reinders popsal, proč je chování českého bojovníka světové úrovně tak přirozené a intuitivní. Dokáže totiž přesně a rychle rozeznat pouhé náznaky od reálných úderů a ty dobře kontrovat. Právě tato schopnost může rozhodnout o Pereirově osudu, který při útoku zůstává s bradou vysoko a riskuje tak inkasování devastačních protiúderů. Naposledy takto selhal s Israelem Adesanyou.