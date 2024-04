Klein před výzvou v UFC. Chce překonat šampiona a nastavit rekord

V Oktagonu sbíral jedno KO za druhým, volal po šanci mezi elitou a nyní si plní sny. Na vlně pěti zápasů bez porážky stojí Ľudovít Klein před největší výzvou kariéry. Výhra nad zkušeným Thiagem Moisesem může vystřelit devětadvacetiletého Slováka do top patnáctky nejnabitější divize UFC. Po zápase v Las Vegas, který se odehraje už 8. června, chce do konce roku stihnout další dva duely a nastavit tak osobní rekord.

Úspěšná série Kleina konečně dovedla na práh prestižní řady patnácti nejlepších bijců divize. Než však dostane příležitost střetnout se s hvězdami, musí zdolat Moisese. Ten už na špičce lehké váhy chvilku pobýval. Bojoval i s dominantním šampionem Islamem Machačevem. „Určitě je to motivace navíc. Chci ukázat, že dokážu finišovat i významná jména,“ hlásí Slovák.

Moises zářil zejména v boji na zemi. „Je velmi zkušený v brazilském jiu jitsu, takže tomu přizpůsobím přípravu. Zároveň nechci podcenit schopnosti soupeře v postoji. Trénink bude hodně zaměřený na detaily v jeho stylu,“ vypráví Klein.

„Když jsem začínal, cestoval jsem a navštívil kempy po celém světě od USA přes Irsko až po Thajsko. Nasbíral jsem spoustu zkušeností, a proto už nemusím tolik vyjíždět. Kvalitní přípravu si dokážu složit i na Slovensku,“ soudí bijec a nabízí předpověď: „Nebojí se v přestřelkách tlačit dopředu, takže bych ho mohl nachytat kontra úderem a vypnout ho.“

UFC výběrem soupeře ukazuje, že chce Kleina dlouhodobě profilovat jako součást smetánky lehké divize. Vřelým vztahům však předcházelo nešťastné období. „Od prvního momentu jsem měl s vedením dost napjaté vztahy. Nejdříve jsem výrazně převážil před debutovým zápasem, načež jsem dvakrát po sobě prohrál. Manažeři tehdy museli hodně zalobovat, aby mě v organizaci udrželi,“ vzpomíná devětadvacetiletý bojovník.

„Poslední souboj v první smlouvě rozhodoval, protože už jsem byl jednou nohou venku. Díky bohu mi kontrakt prodloužili. Asi ve mně viděli potenciál a já jsem rád, že jsem je nezklamal. Každým zápasem chci vedení přesvědčit, že neudělali chybu, když mi dali šanci navíc,“ vypráví Klein.

Březnovou prověrku zvládl Klein na výbornou a UFC před něj staví o úroveň lepšího soupeře Moisese. Slovák si ale původně řekl o jiné jméno – hvězdného Angličana Paddyho Pimbletta. „Tušil jsem, že mi zápas s ním nedají. UFC ho trochu chrání, dává mu jen soupeře, kteří mu stylově sedí a udržují ho na vítězné vlně, protože jim vydělává spoustu peněz,“ myslí si.

Pokud Klein projde přes brazilskou zkoušku, čeká ho boj v rozbouřených vodách nejelitnější divize světa MMA. Právě v lehké váze dříve triumfovaly největší hvězdy bojových sportů Conor McGregor a Khabib Nurmagomedov. „Nikdy jsem žádného soupeře neodmítl. S týmem máme filozofii nastavenou jasně – pokud chci na vrchol, musím přijmout všechny výzvy a porazit každého, kdo se mi postaví,“ hlásí hrdě Slovák.

Do bojů s legendami by se Klein mohl dostat ještě letos. „Po zápase budu mít celý půl rok volný, což je dost času, abych se letos stačil ještě dvakrát představit. Byl by to rekord mé aktivity v UFC – ideální scénář,“ věří.