UFC: Klein ohromil kopem na hlavu. Pimblett emotivně o sebevraždách

První Slovenský bojovník v UFC Ludovít Klein jednomyslně porazil bývalého dvojitého šampiona organizace Cage Warriors Masona Jonese.

Původně měl Klein zápasit o týden později na turnaji UFC 277. Organizace však přišla s lákavou výzvou a letenkou do Londýna. V hlavním zápase prelims karty se postavil proti zkušenému velšskému bijci Masonu Jonesovi.

Klein vstupoval do zápasu jako velký outsider a s jistotou roztrhal sázkový tiket nejednoho anglického fanouška. Velký zvrat přišel v moment, kdy Jonesovi přistál na hlavě kop z výskoku, který Slovák provedl doslova ukázkově. Velšský bojovník kop bez větších problémů ustál, ale fanoušci i samotní komentátoři byli ohromeni.

Klein zaslouženě zvítězil u všech tří bodových rozhodčí a připsal Jonosovi teprve druhou porážku jeho kariéry.

„Očekával jsem tvrdý zápas, protože můj soupeř je velice silným bojovníkem.” řekl Klein v pozápasovém rozhovoru. „Ale já věděl, že jsem připravený na tři tvrdá kola a taky jsem věděl, že ten zápas vyhraju.”

„Nic mě nepřekvapilo, věděl jsem, že je velmi tvrdý. Byl i ve welterové váze, je to bývalý šampion organizace Cage Warriors ve dvou divizích, očekával jsem, že to bude drsné, ale byl jsem na to připravený. Teď budu pár dní odpočívat a potom půjdu zpátky do gymu a budu se připravovat na další výzvu, na další zápas. Doufám, že to bude brzy, protože jsem zdravý, nemám žádné zranění a jsem hladový," prohlásil Klein.

Rychle rostoucí hvězda lehké váhy při vstupu do oktagonu prakticky odstřelila střechu domácí O2 Areny. Opěvovaný Paddy Pimblett porazil Jordana Leavitta v druhém kole, znovu ukradl celou show pro sebe a vysloužil si výkon za bonus večera. Po prvním velmi vyrovnaném kole se Angličanovi podařilo dostat Leavitta na zem, zamknout ho a nasadit škrcení.

Po svém trimfu se Pimblett dostal k mikrofonu, jeho pozápasový projev byl však jiný, než všichni očekávali. Angličan přednesl upřímnou zprávu o duševním zdraví mužů. Den před turnajem obdržel „The Baddy“ zprávu, že jeho blízký kamarád spáchal sebevraždu.

„Probudil jsem se v pátek ráno ve 4 hodiny ráno a dostal jsem zprávu, že se jeden z mých přátel doma zabil,“ řekl Pimblett. „Bylo to pět hodin před mým vážením, Ricky, chlapče, tahle výhra je pro tebe."

„V tomto světě je nepsané pravidlo, že muži o svých problémech nemohou mluvit,„ dodal Pimblett. „Poslyš chlape, jestli jsi muž a máš na bedrech váhu a myslíš si, že jediný způsob, jak to vyřešit, je zabít se, prosím, promluv si s někým. Promluvte si s kýmkoli!"

U zápasníků je běžné, že po výhře ze sebe dostanou spoustu emocí a tenhle projev byl jeden z nejsilnějších. Pimblett z klece odcházel se slzami v očích.

Angličan má nyní na kontě tři výhry v řadě a stává se z něj jeden z nejlákavějších zápasníků lehké váhy, které UFC momentálně nabízí.

Hlavní zápas celého turnaje mezi Curtisem Blaydesem a Tomem Aspinallem skončil hned v úvodních sekundách nešťastným zraněním, když si Angličan při kopu zranil koleno. Blaydes tedy odešel po patnácti vteřinách jako vítěz a připsal si na konto další technický knockout.