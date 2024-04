Experti tipují boj Procházky v UFC: šílenost, rozkopaná noha i starý Jirka

Co rozhodne zápas proti Aleksandaru Rakičovi na turnaji UFC 300 ve prospěch Jiřího Procházky? Na první pohled jednoduchá otázka, která ale dává prostor pro květnaté odpovědi. Experti MMA tipují různě. Andrej Kalašnik hádá, že uvidíme zase starého dobrého Jirku, Michal Martínek očekává nějakou šílenost a co Viktor Pešta?

„Rakič vždy začíná boxingem, ale jakmile inkasuje tvrdší úder nebo kop, přenáší boj na zem. Myslím, že to uvidíme i v duelu s Jirkou. Nejdříve se pokusí hrozit v postoji, ale nakonec pod tlakem zkusí takedown. Jirka se v boji na zemi pořád zlepšuje. Teď se mu věnuje rozhodně víc, než tomu bylo v posledních letech. Všichni máme tendenci brát ho jen jako postojáře. Realita je ale taková, že se z něj stal opravdu komplexní zápasník. Sám jsem se ho ptal, co změnil. Vrátil se k původnímu bojovému stylu, po letech zařadil i karate. Přetaktizovaný zápas neuvidíme, v kleci bude řádit starý dobrý Jirka. Rozhodne tvrdostí, přesností a načasováním. Rakič dostane pár granátů a půjde po strhu na zem. Myslím, že ho Jiří nachytá kolenem, zápas tak ukončí ve druhém kole K. O.“

„Tlak je na Rakiče. Vrací se po dvouleté pauze a operaci kolene. Po takové době skočit rovnou do Prochajdy – nepříjemný úvodní test. Vím z vlastní zkušenosti, jak jsou comebacky na vysoké úrovni nebezpečné. Klíčové budou úvodní minuty. Jak si oba poradí se vzdálenosti a pohybem, kdo trefí první pořádnou ránu… Rakič je bijec s velice dobrými schopnostmi ve wrestlingu a na zemi. Očekávám, že se v úvodní polovině zápasu pokusí boj dostat na zem, kde bude Jirku jen kontrolovat a sbírat body. Jirka zase přijde s nějakou šíleností v postoji. Jako vždy – zápas nahoru dolů. Srb se ho snaží rozhodit trashtalkem, chce se mu dostat pod kůži. Prochajda už ale není dvacetiletý horkokrevný kluk, prošel prestižními organizacemi a získal světový titul. Nemyslím si, že by ho rivalovy řeči dokázaly rozházet.“

„V zápasech na špičce se určuje favorit těžko. Zvlášť nad Rakičem nyní visí velký otazník. Možná se po pauze vrátí horší, zároveň však měl dost času, aby zapracoval na nedostatcích. Bude chtít Jirkovi rozkopat nohu, protože mu Pereira ukázal v minulém zápase cestu. Tím, že má Jiří tradiční nižší střeh, je přední noha vystrčená a poměrně nechráněná. Rakič bude hlavně útočit na ni, wrestling si ponechá v zásobě jen pro případ, že by se dostal do problémů. Oba mají v rukách bomby. Když se proti sobě postaví dva řezníci, může se stát, že až moc respektují knockoutovou sílu toho druhého. Místo přestřelky pak fanoušci přihlíží taktické pinkačce. Rakič už podobný zápas předvedl, od Jirky bych to však vůbec neočekával. Ten nastoupí útočně jako vždy. Kdybych si měl vsadit, peníze dám na Jirkovo vítězství K. O. ve druhém kole.“

David Dvořák

zápasník UFC a bývalý šampion GCF

„Je to velice vyrovnaný duel. Jako mírného favorita vidím Rakiče. Je to typ zápasníka, s nímž se Jirka ještě nesetkal. Určitě je rychlejší než ostatní jeho soupeři. Rychlostí a dynamikou bych ho zařadil spíš do lehké váhy (do 70 kg). Přestože je lehkým favoritem Rakič, pevně věřím a doufám, že vyhraje Jirka. Proti někomu s tak bleskovými útoky musí být po celou dobu soustředěný a trpělivý. Zažil jsem podobný souboj s Espinosou, který byl tehdy nejrychlejším bojovníkem v divizi. Připravil jsem se na to. Rozkopal jsem mu nohy a veškerou rychlost mu tak vzal. Poradil bych Jirkovi, aby ho podobným způsobem zranil a zpomalil. Může taky využít kontra úderů. Pokud ho dobře trefí z obrany, nebude se chtít Rakičovi přiskakovat. Věřím, že Jirka zvítězí knockoutem.“