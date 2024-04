Procházka se hlásí z Vegas. Poodhalil plány, smlouvu i možnou změnu váhy

Máte za sebou tvrdý zápas. Podepsal se na vás fyzicky?

„Všechno dobrý. Tělo i noha, do níž mi Aleksandar hodně kopal, jsou v pohodě. Mám jen sešité víčko, které roztrhnul jeden z úderů. Rád bych v tomto roce nastoupil ještě do jednoho až dvou zápasů.“

Před odletem jste si hodně pochvaloval přípravu jako jednu z nejlepších v kariéře…

„Byla však i jednou z nejhorších, nejnáročnějších. Podstoupil jsem opravdu velký objem tréninků. Spokojený jsem ale velmi. Oslavy doma budou střídmější, protože si chci tuto energii přenést i do další přípravy.“

Překvapil vás Rakič něčím?

„Měl opravdu skvělé reakce na moje útoky, hlavně na kopy. Měl to natrénované tak, že jednal až automaticky. Skvěle mě tam párkrát nachytal.“

Po letech zazněla při vašem nástupu i píseň In the city, která vás provázela na české i japonské scéně. Kde se vzal nápad oprášit pro vás ikonickou nástupovku?

„Pro mě to bylo překvapení. (usmál se) Když jsme se připravovali na nástup a začala hrát tahle hudba, zaskočilo mě to. Přiznávám, že mě to posunulo do správného bojového rozpoložení.“

Trenér Martin Karaivanov: „Vůbec jsme o tom nevěděli. Když to začalo hrát, vybavily se nám vzpomínky na všechny předešlé zápasy. Nástup jsme si opravdu užili.“

Šampion Alex Pereira, kterého jste vyzval, by se rád představil už na dalším turnaji 4. května v Brazílii. Je pro vás reálné tam zápasit?

„Navrhnul jsem manažerovi, aby se o tom s vedením UFC pobavil, takže ta možnost se může objevit. Jedná se o tom.“

Pereira také zmínil přestup do těžké váhy. Láká i vás přechod do vyšší divize?

„Spíš než do vyšší tak do nižší – střední (do 84 kg). S tím, jak cítím svůj metabolismus a jak mé tělo v přípravě pracuje, vím, že kdybych upravil stravu natolik, že bych se cítil opravdu čistě, shazování do osmdesát čtyřky bych zvládl. Třebaže s lehkou dietou. Na to však cílím až po zisku titulu v polotěžké váze.“

Je pravda, že jste podepsal novou smlouvu?

„Ano, můj manažer Tim Simpson mi vyjednal velmi dobré podmínky. S UFC jsem podepsal na čtyřicet měsíců. Peníze se také posunuly. S prací týmu a domluvou jsem opravdu spokojený.“