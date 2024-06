Procházkův agent odhaluje zákulisí: Jirka kývl hned, Brazilci šlo o peníze

Vrchol velkolepé akce v Las Vegas, odvetný střet Samuraje se světovým šampionem. Co se ale dělo v zákulisí UFC, aby promotéři s manažery dali zápas na rychlo dohromady?

Ještě před oficiálním zrušením původního taháku proběhla mezi všemi zúčastněnými stranami série telefonátů. Jiří Procházka a posléze i Alex Pereira potvrdili, že turnaj na poslední chvíli zachránili. Brazilce motivovaly peníze, českého bijce titul. „Líbí se jim, jaký Jirka je – nespekuluje nad výběrem soupeře, jde do boje čelem, chce prostě válčit,“ vypráví Michal Šauer, manažer Samuraje.

Procházkův zápas se upekl na poslední chvíli. Jak domlouvání probíhalo?

„Ačkoli jsme neměli nic podepsáno, počítali jsme s tím, že půjdeme do boje v polovině srpna v Perthu, na což kývl i Pereira. Vedení UFC plánovalo, že zápas oznámí, ale nakonec z toho sešlo. Začaly se šířit informace o zranění Conora (McGregora), a tak se nám po pár dnech ozval Hunter Campbell (promotér organizace) s otázkou, zda bychom šli do titulového zápasu takhle na rychlo. Jiří na to okamžitě kývl, skočil do toho po hlavě. Každý den jsme pak čekali na reakci Alexe.“

To ale trvalo relativně dlouho, že?

„Už jsme začínali počítat s tím, že na titulovou bitvu dojde až