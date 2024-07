Procházka zpět v tréninku, vyrazil do lesa: (Příliš) rychlý návrat po K. O.

Po neúspěšné misi v Las Vegas hned na trénink do lesa. Jiří Procházka jen dva dny po knockoutové porážce na turnaji UFC 303 zveřejnil na sociálních sítích video z nácviku úderů. „Nejlepší na těchto situacích je, že můžete začít znovu s ničím a jít si pro všechno,“ promluvil. Ačkoli v něm prohra rozdmýchala plamen, měl by místo cvičení spíše odpočívat. „Ideální je dát tělu absolutní klid minimálně na dva týdny, bez běhání, bouchání do pytle a tak dále,“ popisuje Viktor Pešta běžný protokol.