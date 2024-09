Bledá nejsilnější bojovnicí UFC. Trenér: Progres uvidíte v příštím zápase

Před největší zkouškou dosavadní kariéry, zápasem s vysoce postavenou Casey O´Neillovou, ji zastavily zdravotní komplikace. Nyní se nejlepší česká bojovnice Tereza Bledá vrací do tréninku, aby ještě koncem roku stihla nastoupit do třetího utkání v prestižní lize UFC. „Progres půjde v příštím souboji rozhodně znát. Jsem zvědavý, jak bude, po práci s Lukášem Bártou, vypadat i v postoji,“ říká Viktor Šebák, kondiční kouč o dvaadvacetileté Češce, která na světové scéně vyčnívá silový wrestlingem a bojem na zemi.

Tereza odstoupila kvůli stafylokokové infekci na ruce. Jak moc limitující to bylo?

„Hodně. Před zápasem neudržela ani lehčí jednoručku (činku), zkrátka nic. Ještě před dvěma týdny měla problém se střední zátěží… Bylo to na houby. Když na tréninku zkoušela strh na zem, nedokázala spojit ruce ani dát jediný úder. Rozhodnutí odstoupit ze zápasu bylo rozhodně správné.“

Na sociálních sítích sdílela, že jsou nejvážnější obtíže pryč a vrací se do tréninku…

„Za to jak dlouho Terku trénuju a sleduju její cestu, soudím, že je na tom teď skvěle a to hlavně psychicky. Nově začala pracovat i s koučem Lukášem Bártou na zlepšení postoje a báječně si sedli, mají na tréninku skvělou energii. Já jsem s ním na kondičních trénincích také hodně spokojený. Zase hrozně zesílila. (směje se)“

V přípravě pomáháte celé řadě bojovníků včetně Machmuda Muradova nebo Karlose Vémoly. Patří Bledá mezi vaše silnější svěřence?