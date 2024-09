Bledá do špičky UFC? Šanci zhatila infekce. Reinders: Nechceme spěchat

Na dosah měla zápis do elitního žebříčku UFC, cestu jí však opět pokazily zdravotní komplikace. Nejlepší české bojovnici Tereze Bledé se tak protáhla už čtrnáctiměsíční pauza mimo klec prestižní americké organizace. Z boje se světovou patnáctkou Casey O´Neillovou odstoupila kvůli vážné infekci prstu. „Když pak přijde o možnost ukázat, co natrénovala, na psychice se to projeví. Věřím v její mentální sílu,“ podotýká André Reinders, trenér dvaadvacetileté zápasnice.

Nešťastný debut, dominantní reparát a více než roční pauza. Teprve dvaadvacetiletou bojovnici Terezu Bledou potkala na cestě v nejprestižnější lize světa další turbulence, když ji stafylokoková infekce vyřadila z třetího duelu. Případná výhra mohla českou reprezentantku uvést do elitní top patnáctky UFC. Nyní se bude muset poohlížet po jiné soupeřce, zápasit by chtěla v druhé polovině podzimu.

Pomalý, ale jistý postup. To avizoval kouč André Reinders záhy po prvním vítězství. Ač Bledá na domácí scéně dominovala, v obou UFC kláních se projevily mezery v postoji, a tak chtěl její tým dost času mezi zápasy na zlepšení dovedností. Ten se však kvůli zraněním nečekaně protáhl na nyní už čtrnáct měsíců.

„Tak dlouhá doba už je docela nepříjemná. Velkou roli hrála smůla. Terka se zranila na tréninkovém kempu v Thajsku, což si vyžádalo operaci. Když se pak opět dostala do přípravy a následně blíž k zápasu, přišla infekce… Od začátku v UFC jsme neměli potřebu spěchat, chtěli jsme však alespoň jeden duel za půl roku,“ vypráví Reinders.

Progres a životní formu měla Bledá ukázat před dvěma týdny ve střetu s britskou jedničkou Casey O´Neillovou. Představení na megaturnaji UFC 305 v Perthu ale zhatila infekce. „Projevila se na prstu, což jí prakticky znemožnilo trénovat, protože nemohla ani sevřít pěst. Komplikace ji navíc postihly v nejhorší možnou dobu, čtrnáct dní před odletem, kdy je potřeba nejvíc makat,“ ohlíží se kouč.

Dlouhá příprava bez zápasu

Předpis antibiotik a nuceného klidu znamenal pro bojovnici nepříjemný verdikt. „Kdyby se Terce náhodou nepodařilo se infekce zbavit, australská komise by to nakonec zjistila z krevních testů a ze zápasu ji tak jako tak stáhla,“ podotýká Reinders.

Během prvních dvou let mezi profesionály nasbírala Bledá šest skalpů a patřila mezi nejaktivnější zápasníky domácí scény. Ve snové lize nyní musí držet bojový žár na uzdě. „Má za sebou několikaměsíční přípravu, takže když pak přijde o možnost ukázat, co natrénovala, na psychice se to projeví. Věřím v její mentální sílu, dokáže se přes to přenést. Snažil jsem se ji motivovat alespoň tím, že jsem ji řekl, že se žádný trénink neztratí,“ říká Reinders a záhy dodává: „V dalších duelech na to naváže a bude zase o kousek lepší, než by byla teď.“

V prvním klání v prestižním zaoceánském osmihranu Bledá padla po brutálním kopu z otočky. Druhou prověrku proti boxerce Gabrielee Fernandesové už zvládla, opět se však v přestřelce dostala do vážných problémů.

Češka proto nově do týmu přibrala i Lukáše Bártu, s nímž pracuje na postoji. „Propojujeme ho s jejím skvělým wrestlingem a grapplingem, přidáváme stále nové techniky. Chci, aby měla kompletní balíček bojových schopností a byla připravená měřit se se zápasnicemi na špičce v jakémkoli aspektu boje. V UFC nefunguje jednoduchý postup přijít a hodit na zem,“ uvědomuje si hlavní kouč Reinders.

„Ideální je pro nás druhá polovina podzimu,“ nastiňuje kouč návrat do akce. „Netlačíme na to, aby Terka hned vplula do top patnáctky. Zápas, který jsme teď zrušili, byl stavěný spíše pro soupeřku nastupující na domácí půdě. UFC asi chtělo, ať se před svými fanoušky dostane zpět na vítěznou vlnu,“ vysvětluje Reinders. „Analyzovali jsme duely O´Neillové a dost jsme si na ní věřili. Měla to být parádní příležitost, jak si rychle udělat jméno. Nebudeme se ale hnát za tím, aby nám vedení dalo souboj s někým ze špičky,“ dodává.