Procházka míří na UFC proti Hillovi: Chci dpkázat, že nejsem velkohubý

S jasně stanoveným cílem odletí do Los Angeles český MMA zápasník Jiří Procházka. Bývalý šampion polotěžké váhové kategorie elitní světové organizace UFC se 18. ledna v Kalifornii utká s Američanem Jamahalem Hillem, dalším exšampionem. Novinářům na dnešní tiskové konferenci řekl, že ho jde „ulovit“.

Dvaatřicetiletého Procházku čeká v UFC sedmý zápas. V MMA kariéře jich dosud absolvoval 35, z nichž pět prohrál. Naposledy neuspěl v červnu v titulovém souboji s Brazilcem Alexem Pereirou, který jej v Las Vegas knokautoval.

Půl roku po porážce jde Procházka znovu do boje. Během podzimu absolvoval přípravu v Japonsku a Mexiku. „Byla to úžasná příprava, z cest mám celou řadu zážitků, získal jsem nové zkušenosti, které mě posunuly dál,“ uvedl. Mimo jiné mu pomohlo, že část absolvoval bez svých trenérů Jaroslava Hovězáka a Martina Karaivanova.

„Odpočinuli jsme si od sebe, ale to neznamená, že bych netrénoval poctivě. Naopak. V Japonsku jsem mohl povolit v životosprávě, hodně jsem jedl rýži a japonské speciality. V Mexiku byla zase přínosem poloha vysoko v horách, hodně jsem načerpal i z tamní kultury. Váha mi šla přes metrák, teď mám svých 98 kilogramů,“ upřesnil.

Co dál? Buď půjde po titulu, nebo začne od podlahy

V organizaci UFC je dvojkou světového žebříčku, Hill je hned za ním. „Já ho řadím tak do středu borců, s nimiž jsem se v dosavadních šesti duelech v UFC pral. Je to velmi kvalitní soupeř, má cit pro časování, dobrou razanci úderů. Je to prostě nebezpečný zápasník,“ uvedl Procházka.

Nicméně zdůraznil, že ze všeho nejdůležitější bude zaměřit se na sebe. „Zamakal jsem na svých chybách, chci se posunout dál. Tohle jsem už říkal po letní porážce s Pereirou, ale teď chci dokázat, že nejsem velkohubý a chci svá slova převést do praxe. Hilla jedu prostě ulovit,“ řekl.

I když souboj není titulový, přikládá mu Procházka velký význam. „Každý blížící se zápas beru jako životní. Nenarodil jsme se proto, abych prohrával, nebo podával špatné výkony,“ doplnil.

Podle výsledku bude plánovat další program. „To teď ale absolutně neřešíme, plně se koncentrujeme na Hilla. Po tomto zápase budou na stole dvě varianty: buď půjdeme po titulu, nebo se k němu začneme prokousávat od podlahy,“ dodal Procházkův trenér Karaivanov.