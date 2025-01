Co dál s Procházkou? Derby s Polákem, ruská výzva či trilogie s Pereirou

Alex Pereira (Šampion)

Do třetice všeho dobrého, dokud je čas

Hádanku v podobě Procházkova bojového stylu, kterému světoví experti přezdívají chaos, dosud rozluštil jediný bijec, král UFC Alex Pereira. Podařilo se mu to hned dvakrát, v obou případech knockoutem. Český Samuraj, povzbuzen nedělním triumfem nad někdejším šampionem Jamahalem Hillem, nicméně věří, že je s týmem na správné cestě k nalezení receptu na dominantního brazilského ranaře.

Procházka si v Los Angeles připsal výhru po drtivé červnové porážce s Pereirou. Skalp někdejšího šampiona Hilla a hlavně zlepšení, jenž v kleci ukázal, ho ale rychle vracejí do titulového kolotoče, třebaže se ještě před půl rokem zdálo, že bude Čech muset uspět v celé sérii zápasů s borci z elitní top desítky. Procházkovi dost možná bude stačit, když počká, jak dopadne příští Pereirova obhajoba proti Ankalajevovi. Ta připadá na březen.

„Pochybuji, že se najde někdo, kdo by nechtěl vidět Jiřího zase s Alexem bojovat,“ prohlásil Dana White. Prezidentovi UFC se zřejmě líbí i vidina vysokých prodejů, které slibuje střet dvou nejpopulárnějších figur polotěžké divize.

Trilogie Indiána se Samurajem navíc nezávisí na výsledku Pereirovi obhajoby. Dvaatřicetiletý Čech upřednostňuje možnost snížit nepříznivou bilanci s rivalem před titulovou šancí.

Souboji také nahrává letošní program obou bojovníků. Procházka do klece nastoupí nejdříve v polovině léta, do června se totiž bude soustředit na dokončení magisterského studia. Brazilec bude bojovat už začátkem března, a tak by mu na přípravu zbývalo čtyři až pět měsíců, což je před pětikolovým bojem více než komfortní.