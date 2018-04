Vémola o ničení soupeřů i žralocích v obýváku: Utrácím, abych nezpohodlněl

Ze všech zápasníků MMA padá na Karlose Vémolu v Čechách nejvíce pozornosti. To mu však nevadí, fanoušky má rád. Jen je mu líto, že za ním tolik nestojí, když se nedaří. Zároveň přiznává, že mu poražených soupeřů líto není. Vpřed ho žene návrat do prestižní organizace UFC. V rozhovoru pro deník Sport se rozhovořil i o svém životním stylu. Rád utrácí nejen za drahá auta, luxusní věci, ale i exotická zvířata. Za tvrdou slupkou se dřív skrýval i lovec a sběratel motýlů, přiznal také, že by ale ze svých dětí zápasníky nechtěl mít.

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA XFN8: Vémola uškrtil Angličana v prvním kole VŠECHNA VIDEA ZDE

Zažíváte před zápasem nervozitu?

„Já jsem z toho nervózní celý život, to k tomu patří. Zdravý adrenalin. Člověk musí být nervózní. Ne ze soupeře, ale z toho, že má nějaké vyšší cíle. Dříve jsem zápasil někde, v současnosti zápasím třeba v O2 Areně. A pokud to zkazím a nebudu mít výkony, tak tam zápasit nebudu. Lidi na to nebudou chodit. Fanoušci si to ale někdy špatně překládají. Když se mě zeptají, jestli jsem nervózní, automaticky si budou myslet, že jsem nervózní ze soupeře. To je přitom to poslední.“

Opravdu?

„Ano, soupeře mám nasledovaného, vím, jak jsem makal, že jsem na něj připravený, a vím, že nic horšího, než to, co zažívám na tréninku, mě v kleci nikdy nepotká. Takže nervozita tam je, ale z prostředí, z toho, co se stane. Jde přece taky o můj návrat do UFC, finanční záležitosti, mám kolem sebe veliký tým, který nechci zklamat. Lidé si třeba myslí, že s přibýváním zápasů ubývá nervozita… Je to naopak. Každým zápasem je to horší a horší. Protože očekávání je větší a větší. Zápas je z devadesáti procent o hlavě.“

Takže když někteří zápasníci tvrdí, že nejsou před zápasem nervózní…

(skočí do řeči) „Tak lžou. Stoprocentně! Neexistuje zápasník, který by nebyl nervózní. A pokud opravdu není, o nic mu nejde.“

A celou dobu je to stejné?

„Nejnervóznější jsem v šatně. Ne v oktagonu. Já se těším, až se za mnou klec zavře. V tu chvíli ze mě všechno spadne. Je to takový nejkrásnější pocit. Vlastně druhý nejkrásnější pocit, ten hlavní je, když soupeře ukončím.“

Nastoupíte tedy do zápasu a spustíte vémolici… Mimochodem, kdo tento výraz použil poprvé?

„Můj trenér. Protože mě na tréninku nazýval Vemolition man, je to tedy od slova demolice. A já mám rád akční filmy, takže se mi to hned líbilo.“

Když porazíte soupeře nějakým brutálním způsobem, máte výčitky, že to bylo moc?

„Ne, naopak. Říkám si, máš, co sis zasloužil. Proč jsi se mnou do klece vůbec lezl? Chtěl jsi mi všechno sebrat, veškerou mou reputaci, kterou já léta buduju. Zasloužíš si samozřejmě respekt, ale žádnou lítost. Oba před sebou máme nějaký cíl, oba chceme něco dokázat. Pokud mu neublížím já, ublíží on mně.“