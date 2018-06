Slovák Buchinger vzpomíná na zápas s McGregorem: Porazil mě psychicky

Jeho bilance je mimořádná. 32 výher, jen šest proher. Jedním z mála přemožitelů Ivana Buchingera byl irský dravec Conor McGregor, který jej knokautoval před koncem prvního kola. Následně ale slovenský válečník zažil deset výher v řadě. Na akci XFN 11 (28. června v O2 areně) bude zápasit s Jaroslavem „Juboxem“ Pokorným, nejlepším borcem dané divize. Půjde o unikátní zápas, jaký nemá v historii českého MMA obdoby.

S Pokorným se k sobě chováte velmi přátelsky. Jak spolu můžete zápasit?

„Nikdy necítím k soupeři nenávist. Proč taky? Jdeme prostě jen zápasit.“

V roce 2012 jste bojoval s Conorem McGregorem. Řekl jste, že jste prohrál ještě před nástupem do klece…

„V den zápasu jsme přišli do haly, seděl jsem tam, Conor vlezl do klece a začal stínovat. Ale ne tak jako ostatní. Byl takový sebevědomý, rychlý. Všechno dělal přesně, byl velmi lehký. Já tam seděl a říkal jsem si – sakra. A věděl jsem, že to nebude dobré a asi prohraju. Najednou jsem na tom byl opravdu špatně, porazil mě psychicky. Ale nebylo to jen tím, on byl i velmi brutální bojovník. Fakt šikovný.“

Zápas se navíc odehrál v jeho rodném Irsku, což bylo dost znát i z reakcí publika.

„Ano, řvali na mě, že mě zabijou. Bylo to extrémní. Kdekoliv jinde není taková atmosféra. I to na mě mělo samozřejmě vliv.“

A jak teď zpětně hodnotíte samotný zápas?

„Nebyl jsem na to pořádně připravený. Dostali jsme se průběhem souboje na zem, kde jsem silný, ale já se nedokázal pořádně pohybovat. Neměl jsem tehdy ani tak dobré jiu jitsu jako teď.“

Takže teď by to dopadlo jinak?

„Určitě, MMA ovládám daleko lépe než kdysi. Já jsem už tehdy cítil, že jsem oproti Conorovi silnější v zápasení, ale ty údery a kopy, co on proti mně používal, byly velmi silné a přesné. Vůbec jsem nevěděl, co dělat. A věřím, že kdybychom se dostali do druhého kola, bylo by to jiné. První mám vždy zahřívací. Navíc on měl už tehdy profesionálního trenéra a skvělý tým.“

Jak se k vám McGregor choval po zápase?

„Po zápase za mnou přišel a ptal se, jestli je vše v pohodě. Už nebyl arogantní. Říkal, že to byl dobrý zápas, ale nebyl, byla to katastrofa.“

Co říkáte na jeho další kariéru?

„Nikdy bych si nemyslel, že je tak dobrý, že dokonce vyhraje dva pásy v UFC. Právě, že ani tehdy jsem o něm nic pořádně nevěděl. Kdybych věděl, že je tak dobrý, připravil bych se jinak. I psychicky.“

Měl jste někdy chvíle, kdy jste si říkal, že se zápasením skončíte?

„Ano, byl jsem asi před pěti lety nemocný, měsíc v nemocnici, a tehdy jsem uvažoval, že asi skončím, nebo nevím, co bude. Měl jsem operaci kolena, ukradli mi tehdy i auto, takže jsem byl takový zlomený, ale pak se to změnilo.“

A co vás žene dál, co vidíte jako svůj cíl nebo další metu?

„Aktuálně chci získat nazpět pás organizace M1. Proto musím zápas s Pokorným vyhrát. Prohra by nebyla dobrá a zkomplikovala by mi cestu.“

Co jste dělal za práci, než jste se stal profesionálním zápasníkem?

„Byl jsem dispečer. Seděl jsem před počítačem, přijel kamion a já zaznamenal, jaký kontejner dovezl.“

Takže sedavé povolání.

„Jo jo, byla to dobrá práce.“

Máte čas při profesionálním zápasení na nějaké koníčky?

„Na všechno, co má člověk rád, má čas. Chodím plavat, hrát fotbal, běhat. A když přijde syn, už nemám čas na nic, musím si s ním jít hrát.“ (usmívá se)

Dokážete si představit, že by syn šel ve vašich šlépějích a taky zápasil?

„Ne. Nechci, aby to dělal.“

Ale máte svůj sport přece rád?

„Mám, ale kdybych mohl žít život znovu, určitě bych nedělal MMA.“

Proč?

„Kdybych už věděl, co z toho mám, co dostávám z MMA, tak bych to nedělal.“

A co dostáváte, nebo co vám bere?

„Není to dobré pro moje zdraví. Normálně vážím osmdesát kilo, a musím zhubnout na šedesát šest. To je čtrnáct kilo, což není dobré pro tělo. A taky dostávám ty bomby do hlavy malými rukavicemi. Leccos se může stát. Cítím, že už mám hlavu trochu rozsekanou. Není to jako předtím.“

Jak tedy vnímáte MMA jako sport?

„MMA není sport. Jdeme se zbít, není to sport. Když je člověk už v kleci, chce zničit toho druhého. Jsme novodobí gladiátoři.“

