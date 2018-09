Bojovník Ondruš v ONLINE rozhovoru: Skončím, až porazím Vémolu!

Poprvé od prosincové bitvy s Karlosem Vémolou se vrací zpět do klece. MMA bojovník a někdejší mistr světa v kickboxu Petr "Píno" Ondruš se 6. října představí v Plzni na galavečeru pod hlavičkou XFN. Jak vidí prosincový souboj s Patrikem Kinclem, jehož vítěz půjde do odvety s Vémolou? Na to a mnohem více Ondruš odpovídal v ONLINE rozhovoru na iSport.cz.