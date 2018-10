Koho by ráda vyzvala dál? Čtenářům odpovídala bojovnice UFC Pudilová

Podepsala už svou druhou smlouvu s nejprestižnější světovou organizací UFC a pomalu, ale jistě, se připravuje na svůj další, v pořadí již pátý zápas. Datum ani soupeřku ještě pochopitelně nezná. „Přesně nevím, ale něco se už rýsuje,“ prozradila a také se nechala slyšet, se kterou bojovnicí by si ráda poměřila síly. „Ráda bych se střetla s Bethe Correiou,“ řekla. Correia je momentálně v žebříčku na osmém místě, tedy pět stupňů nad Pudilovou.

Příbramská rodačka naposledy bojovala s Irene Aldanovou, se kterou prohrála na body. Obě zápasnice ale předvedly fantastický výkon, díky kterému dostaly ocenění za nejlepší zápas večera, k čemuž se vázal i štědrý bonus. Podle svých slov by se odvetě nebránila. „Neměla bych nic proti tomu se s Irene Aldanovou opět utkat,“ usmála se.

Pudilová trénuje ve své rodné Příbrami pod taktovkou trenéra Ladislava Erdélyiho. V posledních měsících jela na kemp na Kubu a navštívila také německá centra. „V Příbrami mám dobrou základnu a už se nám daří pomalu získávat finance, abychom mohli vyjíždět častěji na zahraniční kempy,“ prozradila.

Fanoušci českého MMA doufají, že se jednou dočkají českého šampiona. Na otázku, zda by si představila zápas o titul však Pudilová odpověděla střídmě. „Můj čas přijde, je to moje cesta a věřím tomu, co dělám,“ řekla a vzápětí dodala: „Nebudeme ale předbíhat.“

Samotný zápas o titul však nezavrhla, ráda by se na tu cestu jednou vydala. „Zatím jsem ještě na začátku, hlavně chci předvádět atraktivní zápasy. Chci se neustále učit a věřím, že přijde chvíle, kdy budu rozhodnutá jít cestou k titulu,“ svěřila se. Jak bude její cesta nakonec probíhat však záleží jako vždy jen na ní, má však velmi slušně našlápnuto.