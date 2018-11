Vémola o stinné stránce popularity, soupeři i ňadrech pro přítelkyni

Francouzský bijec Moise Rimbon znamenal pro Karlose Vémolu na turnaji XFN 14 v Bratislavě tvrdý test. „Když mě chytil za nohu, byl jako pes na kosti,“ popsal třiatřicetiletý bojovník, který nakonec ukořistil bodovou výhru, což rozhodně nebylo přesně podle jeho představ.

Rimbona chtěl ukončit před limitem. I přes tvrdé klání si o několik hodin později se svým soupeřem vesele popovídal na after párty. Nyní už vyhlíží další bitvu v kleci, která ho čeká 27. prosince před zaplněnou O2 Arenou.

Jak se cítíte den po zápasu s Moisem Rimbonem?

„Úplně v pohodě. Nikdy jsem snad neměl zápas, po kterém by mě nic nebolelo. Ale teď mě opravdu nebolí vůbec nic. Přitom to byl těžký souboj. Nebylo to nic rychlého.“

Před duelem jste říkal, že to bude nejtěžší test od doby, co jste skončil v UFC. Bylo tomu tak?

„Určitě. On je zkušený. Ve třetím kole mě vyloženě zaskočil a překazil mi plány a myslím si, že toho oproti mým dalším soupeřům předvedl určitě nejvíc.“

Ze začátku jste zkoušel známou vémolici, ale soupeř byl hodně odolný. Jaký jste z něj měl pocit. Dolehly na vás třeba i nějaké obavy?

„To ne, já jsem čekal, že první dvě kola budou těžší. Měli jsme s trenéry v plánu ho takhle držet a k ničemu ho nepustit a ve třetím kole zaútočit. Což se mi první dvě kola dařilo. Nejvíc jsme se báli druhého kola. Myslel jsem si totiž, že když prohraje to první, v druhém se pokusí zaútočit. Ale nestalo se.“

Další soupeř? Určitě zahraniční

Ve třetím kole vás ohromně podporovalo publikum. Celá hala v Bratislavě vykřikovala vaše jméno. Má to během zápasu na vás vliv?

„Samozřejmě, to mě žene ohromně dopředu. Když jsem slyšel, jak diváci řvali, byl jsem si jistý, že se mi tam nemůže nic stát. Taková podpora zápasníka opravdu ovlivňuje. Jak se říká, když fanoušci fandí, je to doping zadarmo.“