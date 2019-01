Vémola zhodnotil duel Ondruš vs. Kincl: Proč mu dával tolik respektu? | iSport.cz

Vítězem souboje Petr Ondruš vs. Patrik Kincl se stal jednoznačně druhý jmenovaný. Duel pro iSport Premium zhodnotil sám Karlos Vémola, který oba bijce už jednou porazil.

„Od Pína to tam bylo celé špatně. On si prostě nepohlídal základní věci,“ říká kriticky český Terminátor. „Na konci mu nechal záda, což byla stejná chyba, jakou udělal se mnou. Opravdu jsem nečekal, že to Píno nechá Kinclovi tak jednoduše.“

Vémola se upřímně podivuje Ondrušovu výkonu. „Měl být víc agresivní, víc ho tlačit. Vůbec nevím, proč mu dával tolik respektu v postoji.“

I Kincl podle něj dělal obrovské chyby. „Tohle bylo laciný,“ říká ve video-rozboru zápasu nejslavnější český bojovník. „Nevím, co tam chce se mnou dělat,“ podivuje se s ohledem na odvetu, která ho s Kinclem čeká už začátkem června.