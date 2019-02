UFC Praha: Když ji trefím, tak půjde, říká Pudilová | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA UFC už je v Praze! Pudilová měla největší aplaus, Polák nacvičil češtinu VŠECHNA VIDEA ZDE

Zápas se už blíží, cítíte nějakou nervozitu?

"Zatím ne. Teď jsem nervózní spíš z váhy, až úspěšně navážím a najím se, tak to teprve asi přijde."

Jak to tedy máte teď s vahou? Daří se úspěšně hubnout?

"Teď mi zbývá shodit asi pět kilogramů. To je ale v pohodě, zatím jsem nezačala vypouštět vodu, pořád ještě trénuji. Teď přijde na řadu vana a pocení, takže půjde váha dolů."

Budete si nechávat nějaká kila na ráno, nebo se to pokusíte shodit přes noc?

"Něco si nechám na ráno, dělám to tak vždycky. Budou to asi tak tři kila."

A jak se cítíte?

"Přímo skvěle. Když jsem bojovala v bantamu, musela jsem se vyloženě přejídat. Když jsem přijela do Texasu, dala jsem si tam ještě hamburgera a celkově jsem se musela hodně přejídat. Teď jsem si dala na dva týdny dietu a pokud to shodím, tak to bylo v pohodě."

Jak vlastně vypadaly poslední tréninky před zápasem?

"Poslední trénink jsem měla teď ráno. Jinak poslední týden probíhal stejně jako předtím. Nejvíc mě překvapilo, že mám vážně dobrou sílu. Je to mnohem lepší než v bantamové váze."

Už máte připravenou taktiku na Carmoucheovou?

"Jelikož má černý pásek v brazilském jiu-jitsu, tak je silná zejména na zemi. Určitě mě bude chtít strhnout na zem, protože mám nejlepší postoj. Je o kousek menší než já, snad ji budu údery trefovat přímo do hlavy, protože jsem zvyklá spíš na vyšší soupeřky."

Kritické bude asi zejména první kolo, co tam máte v plánu?

"Taktiku mám. Určitě bude mít velký nápor a je dost možné, že skončím na zemi. Zase se ale zvednu a věřím, že když ji trefím, tak půjde. V těch posledních zápasech jsem sílu neměla, ale teď ji mám. Nepotřebuji ji trefovat milionkrát, já vím, že když ji trefím párkrát, tak padne. A když se zvedne, tak ji znovu trefím a znovu padne."

Takže máte v plánu se pokažadé zvedat? Nebude nic na zemi zkoušet?

"To určitě nechci. Hodně jsem trénovala hlavně to vstávání, takže pokud mě už hodí, tak ji budu držet já a ne ona mě."

Poprvé vlastně budete v UFC bojovat až v pozdějších hodinách, předtím jste vždy zápasila mezi prvními. Bude to v něčem jiné?

"Pro mě to bude lepší. Předtím jsem se nestihla ani pořádně procvičit. Na spoustu lidí to čekání působí tak, že je nervóznější, ale já to mám jinak. Čím déle tam jsem, tím mám lepší výkon. Asi se tím čekáním ve mně něco vzbudí."

Jak jste si užila ovace fanoušků na otevřeném tréninku?

"Bylo to dobré. Trénink jsem zvládla, zapotila se a lidi jsem tam ráda viděla. Je to tu lepší, než když bojuji venku. Nemusím se aklimatizovat a hlavně tu jsem doma, takže mám velkou podporu fanoušků."

Thiago Santos na tom tréninku pro veřejnost neochvějně tvrdil, že zvítězí. Máte to stejně?

"Samozřejmě zvítězím. Nebudu to tady vykřikovat, ale v hlavě to tu má určitě každý bojovník. Nikdo tam nejde s tím, že prohraje. Stát se může cokoliv, ale jdu tam vyhrát."

Překvapilo vás nějak, co se kolem té akce děje? Přeci jen je to asi pro vás jiné, než když zápasíte v cizině.

"V Americe mi také fandí, ne, že ne. Tady je to ale mnohem lepší a zároveň i náročnější."

Cítíte nějakou zodpovědnost, když jste na té akci vlastně jediným českým zástupcem?

"Zodpovědnost cítím dost, přeci jen tu zastupuju všechny bojovníky od nás. Navíc za tu podporu nechci Čechy zklamat. V tomhle to tlak docela je, ale jinak se cítím dobře."

Kolik příbuzných a známých do O2 areny dorazí?

"Přímo příbuzní nedorazí, budou fandit doma, protože jsou z toho docela nervózní. Ale samozřejmě tu budu mít spoustu známých, kteří mi budou fandit. Ať už v hale, nebo doma. Pro rodinu je dost náročné sledovat dceru celou od krve."