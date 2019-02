Pudilová před UFC Praha: Dám na diváky. Řeknou, kopni ji do hlavy, tak ji kopnu | iSport.cz

Česká republika ještě neměla v MMA větší bojovnici, než je Lucie Pudilová. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Příbrami už dva roky zápasí pod největší organizací bojových sportů na světě, v UFC. Není proto divu, že se právě ona stala pro české publikum hlavní hvězdou na nadcházející akci v Praze.

V pořadu Fight! Pudilová prozradila, kdy se poprvé rozhodla bojovat. Touhu vstoupit do ringu či klece měla odjakživa. To prý ale ještě nic neznamená. „To se pozná až tou zkouškou, když člověk vejde do souboje,“ vysvětluje česká bojovnice.

Krom zápasení a soupeřky Liz Carmoucheové došla řeč i na to, jaké má Pudilová koníčky krom samotného zápasení. „Ráda peču, vařím a hlavně jím,“ řekla pobaveně.

A jaké myšlenky se Pudilové honí hlavou při samotném zápasení? „V kleci mám plán A, B i automat. Taky se snažím moc nemyslet, protože když člověk moc přemýšlí, tak to není dobře. A snažím se co nejvíce vnímat rady trenéra.“

V O2 areně bude Pudilovou popohánět k úspěchu několik tisíc diváků. A sympatická bojovnice slibuje, že bude poslouchat jejich rady. „Když mi řeknou, kopni ji do hlavy, tak ji kopnu.“

Pudilová musela do naha! Dramatické vážení před UFC nakonec zvládla 720p 360p REKLAMA

Pudilová: Američanku trefím a padne. Co na to Carmoucheová? 720p 360p REKLAMA