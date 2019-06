Vyhořelý Végh? Hvězdy MMA radí, jak na Vémolu: Vyčistit hlavu a přitvrdit | iSport.cz

Attila Végh padá po zásahu od Virgila Zwickera • FOTO: Oktagon MMA Příručka pro Attilu. Tak by bylo možné pojmenovat anketu mezi osobnostmi českých bojových sportů. Slovenský velikán MMA Végh totiž prohrál svůj poslední zápas s americkým soupeřem Virgilem Zwickerem už v prvním kole na KO, což všechny nepříjemně překvapilo. Zvlášť s ohledem na jeho nadcházející souboj s českým Terminátorem Vémolou. „Přijde mi trochu ‚vyhořelej‘ a v tom stavu na Karlose určitě nemá,“ varuje například Petr Ondruš, bývalý Vémolův protivník. Otázka: Kdybyste měl Attilu Véghovi poradit, na čem má zapracovat s ohledem na budoucí souboj s Karlosem Vémolou, co by to bylo?

Jiří „Denisa“ Procházka MMA zápasník, šampion Rizinu „Je to takové zvláštní, po tom galavečeru, kde Attila prohrál. Možná, že se teď ani neví, jestli zápas bude. Rady? Nemám pro nikoho nějaké rady. Ať si to každý řeší podle svého… Nicméně Attila musí zapracovat na tvrdosti. A to ve všech směrech. To je podle mě jeho největší slabina, techniku a zkušenosti má. Musí být prostě jenom tvrdej, šlapat a makat.“ Experti o prohře Végha: Ohrozí to boj s Vémolou? Jak reagoval Karlos? - čtěte zde » Detail hlavičky, která Végha stála zápas se Zwickerem

David „Růžový panter“ Kozma MMA zápasník, šampion OKTAGON MMA „Hlavně se z té porážky nesesypat a jít do zápasu s čistou hlavou. Jinak celou přípravu trénovat obrany proti takedownům (strhům), ale to on asi ví.“ (směje se) Virgil Zwicker na galavečeru Oktagon 12 šokoval vítězstvím nad Attilou Véghem • Foto Oktagon MMA

Petr Macháček trenér bojových sportů „Já si přeju, aby byl Attila co nejlépe připravený a bez zdravotních komplikací, aby tenhle 'zápas století' měl co nejvyšší úroveň.“ Vémola po šokujícím přestupu: Ať mě přijde Kincl zmlátit do Oktagonu!

Michal „Černovous“ Martínek MMA zápasník, šampion OKTAGON MMA „Attila je můj kamarád a Karlos je můj sparingpartner. Já se můžu v tomto ohledu jen těžko vyjadřovat nebo radit. Musím zachovat důstojnost a mlčenlivost ohledně rad do tohoto boje. Každopádně myslím, že Attila je natolik zkušený zápasník, že moc dobře ví, na čem zapracovat a co si pohlidat. Možná mu ta prohra pomůže se dostat na vyšší level a zvednout fyzické atributy do nadcházejícího boje.“ Attila Végh na Oktagonu 12 prohrál s Američanem Virgilem Zwickerem • Foto Facebook Oktagon MMA

Petr Ondruš zápasník a trenér bojových sportů „Myslím, že Attila by se měl jen naladit v hlavě, technicky na to má stoprocentně. Přijde mi trochu ‚vyhořelej‘ a v tom stavu na Karlose určitě nemá. V opačném případě by mohl vyhrát.“ Ondruš vs. Kincl: Kincl soupeře uškrtil a získal odvetu s Vémolou

David Dvořák MMA zápasník „Neřešit poslední zápas. Nejsme žádná kapela, která jen vyhrává. Mít na Karlose čistou hlavu a jede se dál. Porážka v Bratislavě za mě nic neovlivní v jejich dalším zápase.“ SE SIMONOU: Vémola exkluzivně o Jágrovi. Jaký vzkaz poslal do kabiny Rytířů?

Miloš „Meloun“ Petrášek MMA zápasník „Myslím, že nejsem v pozici, kdy bych mohl radit někomu, jako je Attila. Každopádně kdybych to měl posuzovat podle sebe, tak recept by byl podle mého opustit svoji komfortní zónu.“ Virgil Zwicker se chystá na kop v duel proti Attilovi Véghovi na galavečeru Oktagon 12 • Foto Oktagon MMA

Daniel Barták trenér MMA „Attila je velezkušený bojovník, určitě sám dobře ví, jak se na zápas s Vémolou připravit a že s ním to bude úplně o něčem jiném než se Zwickerem. Kdybych ho měl v týmu, tak bych mu řekl, aby si teď dal pauzu, zápas s Virgilem hodil za hlavu a snažil se psychicky vyladit na Vémolu. V tréninku bych se zaměřil na vzdálenost a na pohyb. Ale to jsou takové rady od počítače. Attila a jeho tým musí nejlíp vědět, kde ho pálí pata.“ Cesta k zápasu MMA 8: Soupeř odpadl. Kdo redaktora svlékne z kůže?