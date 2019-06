Kareš o pádu XFN. Přiznal další dluhy a reagoval na naštvaného Rytmuse | iSport.cz

Nedávno jste uvedl, že XFN skončilo…

(vskočí do řeči) „To já nevím, jestli skončilo.“

Napsal jste to ale na své facebookové stránce.

„Ano, ale nejsem osoba oprávněna za společnost jednat a její provoz ukončovat. Chtěl jsem fanouškům sdělit alespoň nějaké informace.“

Nicméně zmiňoval jste se přímo o konci.

„Napsal jsem tam, že tým byl rozpuštěn a že nemá v plánu pořádat žádné další turnaje. Ale já nejsem osoba, která by byla oprávněna jednat za společnost, která vlastní XFN. To je od března jedině pan Draslar (Ing. Jan Draslar, současný jednatel společnosti BEST RATING s.r.o.).“

Co zapříčinilo problémy XFN, kdy došlo k bodu zlomu, že organizace dospěla do nynějšího stavu?

„Přesně jsem to popsal v tom svém prohlášení. Po akci Marpo vs. Rytmus přišel požadavek jednoho z majitelů na to, aby se změnil promotér a celý tým. A v březnu bylo panu Brčákovi vyhověno. A od té doby se v rámci XFN neudála jediná platba, neprovedl se žádný právní úkon. Takže, tři měsíce od chvíle, kdy se změnil jednatel, osoba, která měla za firmu jednat, tři měsíce nedělá nic.“

Dobře, ale jakýsi pád XFN začal odkdy? Od března?

„Já a můj tým jsme v březnu udělali dvě akce. Pak se změnil jednatel, a od té doby se neděje v XFN vůbec nic.“

Kdo vlastně vedl ekonomiku XFN? Kdo vedl finance?

„V jakém období?“

Dejme tomu do toho března.

„Do března jsem ekonomiku XFN vedl já při schválení Jana Brčáka (vystupoval společně s Petrem Karešem jako vedení XFN), který zprostředkovával finanční zdroje pro společnost. Nezajišťoval je ze svých vlastních zdrojů, ale zprostředkovával nám společnosti, které nám půjčovaly do provozu peníze. Měli jsme schválený podnikatelský záměr. Investiční záměr, který souvisel s cenou našich smluv, které jsme uzavřeli v roce 2018 a s evropskou expanzí. Když jsem vznesl požadavek na to, abychom dostali peníze na evropskou expanzi, tak ty peníze nepřišly, a pak přišel požadavek na změnu vedení ve společnosti.“

Zápasníkům nabídnu splátkový kalendář

V tom případě, když se to začalo lámat v březnu, tak jen připomenu, že 22. prosince 2018 byl galavečer Kapky naděje. V něm Adéla Senetová, event manažerka XFN, předávala nadačnímu fondu Kapka naděje částku 222 000 korun. Z této částky Kapka naděje ještě nic nedostala. Proč?

„Tak to asi souvisí s tím, co se v současné době děje s XFN. Já mám s Janem Fischerem, zástupcem Kapky naděje, domluvené setkání a budu s ním tu situaci řešit.“

Bylo to přislíbeno 22. prosince. V tu dobu bylo ještě všechno, podle toho, co jste řekl, v pořádku.

„Platba byla přislíbena na únor 2019, ale ano v té době jsem stále byl jednatelem já.“

Jak postupovaly problémy XFN... 22. prosince 2018 – XFN v přímém přenosu věnovalo nadačnímu fondu Kapka naděje 222 000 Kč – částka nebyla doposud vyplacena. 27. prosince 2018 – XFN uspořádala rekordně úspěšný turnaj Marpo vs. Rytmus, na který dorazilo přes 17 tisíc diváků. 11. února 2019 – přestoupil Karlos Vémola, hlavní hvězda XFN, do konkurenční organizace OKTAGON MMA – jako důvod bylo uváděno neplacení. 27. února 2019 – odešel z XFN i zápasník David Dvořák – jako důvod uvedl neproplacení slíbeného honoráře, později se ukázalo, že organizace dluží i Patriku Kinclovi, Ivanu Buchingerovi, Patriku Vrbovskému a dalším. 21. března 2019 – byl Petr Kareš odvolán z pozice jednatele na valné hromadě společnosti BEST RATING, která XFN vlastní. 7. června 2019 – se měl v pražské O2 areně konat další turnaj XFN – byl ale zrušen ze strany vlastníka areny, protože nikdo ze strany společnosti Best rating nekomunikoval.

No ale částka zaplacena nebyla. Bylo přislíbeno 222 tisíc, které doposud zaplaceny nebyly.

„V době, kdy jsem já byl jednatelem XFN, tak ta částka zaplacena nebyla. Jestli byla zaplacena poté, co já jsem odešel, tak nevím. S Janem Fischerem o tom budu jednat tento týden a budu s ním situaci řešit.“ (deník Sport má ověřeno, že částka doposud proplacena nebyla)

Na scéně je nová organizace. Zástupcem jejího hlavního investora je Tomáš Rosenberger. On nikdy neměl nic společného s XFN?

„S XFN jako takovým nikdy nic společného neměl.“

Nebyl tedy valnou hromadou navržen, konkrétně ze strany tehdejšího společníka pana Juránka, aby se stal ředitelem XFN?

„No ale pan Rosenberger vůbec nevěděl o tom, že je navržen. Nikdy tu funkci nepřijal. Odtud se s Tomášem Rosenbergerem známe. A to, že se zná s panem Juránkem, který ho doporučil do vedení XFN, to, že on tu funkci nepřijal, právě po jednání s Janem Brčákem a že jsem se mu zpětně ozval ve chvíli, kdy začal pracovat pro společnost, pro kterou pracuje dneska, to je pravda.“

Dobře. Jak budou řešeny dluhy XFN vůči zápasníkům a zaměstnancům?

„Vůči zaměstnancům už je řeším. A zápasníkům nabídnu splátkový kalendář. Pevně věřím, že se Jan Brčák a Josef Juránek přidají.“

A jak jsou dluhy řešeny v současné době?

„Které?“

Jakékoliv, ať už k zaměstnancům nebo zápasníkům?

„To bych asi nechal bez komentáře.“

Uveřejněny byly dluhy XFN vůči Patriku Kinclovi, Ivanu Buchingerovi a Patriku ‚Rytmusovi‘ Vrbovskému. Jak jsou tyto závazky XFN v současnosti řešeny?

„Jak říkám, tohle bych nechal bez komentáře. Ve chvíli, kdy budu sdělovat jakékoliv interní věci, týkající se dluhů společnosti, tak to proti mně bude zneužito. Jak už v minulosti několikrát.“

Co říkáte na instagramové příspěvky Rytmuse v nichž vás zmiňuje a sděluje, že chystá dokument, v němž se lidé dozvědí i o vašich praktikách?

„Nic. Mrzí mě to, Rytmus by se měl podívat, kdo mu skutečně dluží, zda jsem to já, anebo společnost, která je vlastněna panem Brčákem.“

A vy jste s ním spolupráci nedojednával?

„Ano, já jsem byl jedním z těch, kdo spolupráci dojednávali. V době, kdy jsem měl Rytmusovi zaplatit, tak jsem byl ze společnosti odvolán.“

Mrzí mě, že se hledají kauzy, a ne pravda

Vy jste poradcem nového projektu PFN. Jaké dáváte rady, respektive v jaké oblasti radíte?

„Já jsem nikdy neřekl, že jsem poradcem. To, že jsem poradcem, uvedl Tomáš Rosenberger na webu sport.cz až později. Já jsem vždy tvrdil jediné, že projekt Prague Fight Night mi pomáhá v řešení slibů, které jsem nemohl splnit. To znamená, předal jsem jim kontakty na tým, který pro ně pracuje, a spojil jsem je s Patrikem Kinclem a Ivanem Buchingerem, kteří měli slíbený zápas, který já jsem nemohl splnit.“

Ve vašem vyjádření na Facebooku uvádíte: ‚Výhrůžek, hrozeb a obchodních i mediálních manipulací jsem zažil mnoho.‘ Co tím myslíte?

„Tím je myšleno to, že XFN mohlo dál fungovat. Byl o ně zájem ze strany investorů, měli jsme přislíbené externí financování od Raiffeisenbank. Měli jsme dohodnutý zápas Machmud Muradov vs. Kincl. Koupil jsem druhý podíl, abych získal jednatelství. Po celou tu dobu jsem dělal maximum možného, abych získal kontrolu nad XFN a obnovil fungování. Poté jsem byl zablokován Janem Brčákem, a to i přesto, že jsem mu nabídnul, že ho ze společnosti vyplatím. Ať jsem udělal, co jsem udělal, pokaždé mě zablokoval. A metody, kterými mě blokoval, nebyly často nic pěkného. To, že bylo vyhrožováno některým členům týmu, že ztratí své zaměstnání v dalších pracích, je také pravda. Ale to je otázka přímo na ně.“

To vše patrně souvisí s tím, co ve svém vyjádření dále zmiňujete: ‚Útok proti XFN byl dobře plánovaný, financovaný a úspěšný.‘ Jakým směrem byl financovaný? XFN peníze spíše nemá.

„Každá firma prochází nějakými stádii, kdy má cash flow (peněžní tok) lepší, kdy má cash flow horší. To, co se stalo, se stalo v situaci, kdy byla firma zdaleka nejslabší. Udělali jsme akci ve Vídni, měli jsme přislíbené financování, které mělo dorazit právě po Vídni. Která ekonomicky plánovaně úspěšná nebyla. Následně nepřišlo nic a spustily se všechny ty události, které média mohla vidět, pozorovat… To je ale jejich vizitka, ne moje.“

A kým to bylo plánováno? Z jaké strany?

„Problém XFN je ten, že my všichni jsme chtěli pokračovat, ale Jan Brčák nás opakovaně blokoval. On tvrdí, že je to proto, že mu chybí nějaké peníze. Já jsem mu několikrát opakovaně, prokazatelně a před svědky nabízel, že všechny prostředky, které do toho vložil, jsme připraveni mu vyplatit, abychom mohli v naší práci pokračovat. V té době mi řekl, že podíl není na prodej. Zároveň mi nedal možnost XFN financovat, nedal mi možnost uspořádat zápas Muradov vs. Kincl, zablokoval moje jednatelství. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby Jan Brčák vstoupil do hry a předložil všem lidem, kteří se o ten problém zajímají, jaké byly jeho plány v XFN, když změnil jednatele. A proč blokoval možnost, aby XFN bylo doinvestováno a dál fungovalo. Protože v důsledku právě změny jednatelství, a právě toho, že tři měsíce XFN neudělalo žádnou platbu, žádný právní úkon, tak se neuskutečnila právě O2 arena.“

Co říkáte na to, že finský promotér bojových sportů varoval zahraniční zápasníky, aby nenastupovali na červnové akci v Praze, protože za ní stojíte vy a bývalá matchmakerka (sestavuje zápasy) XFN?

„Nerozumím tomu, proč někdo z týmu XFN je spojován s problémem XFN. Protože ten problém je můj, Jana Brčáka a Josefa Juránka. My jsme tři majitelé XFN. Nebo jsme tedy byli majiteli XFN a my jsme měli možnost, ty věci, které se s XFN udály, ovlivnit, napravit a řešit. To, že to dopadá i na pracovníky XFN, mě velmi mrzí. A to, že to podporují někteří rádoby experti MMA v České republice, tak je podle mě zase důkazem toho, že tady čelíme trhu, který chce být monopolní. A to si myslím, že není správně. A je to určitě vizitka pro každého, kdo by chtěl investovat v Čechách do MMA v budoucnosti.“

Je něco, co byste chtěl doplnit?

„Ne, já jsem všechno doplnil ve svém prohlášení. Chtěl bych doplnit, že mě velmi mrzí, že se hledají kauzy, a ne pravda.“

Teď jste měl možnost říci k tomu vše.

„Hm, účelově kladené otázky. Kapka naděje, aby se vyvolal pocit, že dlužíme dětem…“

A nedlužíte?

„No, dlužíme, no. Ale proč to spojujete se mnou, to fakt nechápu.“