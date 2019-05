XFN v kómatu, Rytmus bez půlky honoráře chystá odhalení praktik | iSport.cz

V souvislosti s nadcházející akcí organizace XFN plánovanou na 7. 6 2019 v O2 aréně zasíláme stanovisko promotéra Petra Kareše. „V současné chvíli probíhají jednání, abychom fanouškům prostřednictvím společnosti Ticketportál vrátili vstupné," uvádí Petr Kareš.



„Jediný, kdo může galavečer v O2 aréně vyhlásit jako zrušený je jednatel BEST RATING pan Draslar, který ale podle svého tvrzení na funkci rezignoval a jednatelem také není. Firma je tedy bez jednatele a můj společník Jan Brčák odmítá dohodu nad jednatelem novým. Nejdříve je ale nutné, aby současná smlouva byla bez dalšího ukončena a nehrozilo to, že vrátíme vstupenky a druhá strana nás bude žalovat, že akci organizovat ve skutečnosti chtěla,“ vysvětluje Kareš.



Právo na pronájem a prodej vstupenek do O2 arény má společnost BEST RATING. Z této společnosti jsem já i celý tým XFN byli v březnu odvoláni. V dubnu jsem koupil druhý podíl a stál se majoritním vlastníkem, nicméně až do současné doby se mi nepodařilo prosadit si změny jednatelství, které vedou i k právům a povinnostem vyplývajících z akce v O2 aréně a ke společnosti Ticketportál.



„V posledních 3 týdnech jsem jednal s O2 arénou i Ticketportálem na přesunutí akce a vrácení vstupenek a to z toho důvodu, že jsem zakladatelem značky XFN. Ani O2 aréna ani Tickeportal ale se mnou nemohou nyní jednat. To musí pouze s jednatelem společnosti BEST RATING. To je také důvod proč všechno tolik trvá a natahuje se. Více a častěji o problémů komunikovat nelze, protože veškeré veřejně oznámené kroky jsou následně veřejně “sabotovány” Janem Brčákem. Viz. situace, kdy nepodepsaný a neověřený notářský zápis z valné hromady vyšel v mediích, než jsem ho viděl já sám," doplňuje promotér Kareš.



Ve spolupráci se společností Ticketportál o dalším postupu budeme informovat v následujícím týdnu.