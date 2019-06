XFN 2? Chystá se turnaj nové organizace, vzbudil však ostré reakce | iSport.cz

Královka se otřese v základech! To hlásá tisková zpráva, která byla rozeslána sportovním redakcím. Pražská hala pro dva a půl tisíce diváků (maximální kapacita při využití výsuvných tribun) má být dějištěm galavečera Prague Fight Night, jenž bude kombinovat zápasy MMA i kickboxerské K-1. Lákadlem večera má být účast velikých hvězd bojových sportů jako je Patrik Kincl, či slovenský bijec Ivan Buchinger.

„Hned pro naší první akci se nám podařilo získat dva nejlepší československé zápasníky. Za to jsme nesmírně rádi. Myslím, že se nám zde podaří etablovat slibnou bojovou platformu,“ pochvaluje si Tomáš Rosenberger, zástupce hlavního českého investora. Dalšími hvězdami turnaje mají být například Václav Sivák, Daniel Brunclík nebo David Vinš.

Informace o chystaném turnaji ale nevyvolala jen pozitivní reakce. Mezi zahraničními zápasníky se dokonce začalo šířit upozornění fin manažera Jukky Paananena: „VAROVÁNÍ!!! V červnu se bude konat akce v České republice," uvádí Paananen. „Všem manažerům a zápasníkům po celé Evropě, Alena Holá a Petr Kareš nezaplatí peníze za zápasy. Bude se jednat o další podraz. Stále nezaplatili mým bojovníkům, kteří u nich nastoupili před několika měsíci. Nenechte své svěřence zápasit na tomto galavečeru,“ píše na sociálních sítích Paananen.

„Jukku samozřejmě znám a několikrát jsem s ním spolupracoval. Ve Skandinávii je to respektovaný manažer a promotér,“ komentuje situaci André Reinders, trenér a bývalý zápasník MMA. „Jeho vyjádření naprosto chápu, komunita v bojových sportech je hodně háklivá na lži a podvody. Pověst a respekt si budujete dlouho, ale ztratíte ho velmi rychle. Divím se novému investorovi, že do svého podniku přizve někoho, kdo se nesmazatelně zapsal ve scéně bojových sportů jako podvodník. Takový podnik od začátku bojující s nedůvěrou manažerů, bojovníků, ale i veřejnosti je předem odsouzený ke krachu,“ dodává rázně Reinders.

Reakce finského manažera nepřekvapuje ani Daniela Bartáka, trenéra MMA. „Popravdě se nedivím. Zažili jsme něco podobného s Viktorem Peštou ve Švédsku, kde slibovali, že nám zaplatí a nikdy nám a dalším zápasníkům peníze neposlali. Určitě bych reagoval stejně, kdybych se dozvěděl, že ten Švéd organizuje jiný turnaj, aniž by zaplatil svoje závazky.“

Celá věc zarazila i českého rozhodčího a trenéra MMA Jakuba Müllera, jenž soudcoval i zápasy na pražské premiéře UFC. „Je naprosto neuvěřitelné, že v době, kdy XFN nemá vyřešené dluhy vůči zápasníkům, rozhodčím a dalším subjektům, se duo Kareš a Holá rozhodne udělat galavečer pod jinou organizací,“ podivuje se Müller. „Je to plivnutí do obličeje všem nevyplaceným zápasníkům a fanouškům, kteří čekají, možná marně, na své peníze za lístky do O2 areny. Každý, kdo s těmito lidmi dál spolupracuje, se podílí na jednom z největších podvodů v historii MMA“.

Požádali jsme o vyjádření, zda se angažuje v projektu PFN, přímo Petra Kareše, ten však věc nechtěl komentovat. Prý je vůči ohlášenému turnaji pouze v roli poradce, aby pomohl zajistit náhradní zápasy pro zbylé hvězdy stáje XFN.

Tři dny před termínem akce plánované právě organizací XFN v O2 areně vydali provozovatelé haly prohlášení, že se turnaj skutečně ruší.

„Akce XFN, naplánovaná na pátek 7. června v O2 areně, se neuskuteční,“ sdělila Martina Kučerová, mluvčí O2 areny. „Ačkoliv jsme vyvinuli maximální úsilí, s provozovatelem O2 areny doteď nekomunikuje žádný oprávněný zástupce promotéra, společnosti BEST RATING, s. r. o.. Od promotéra jsme dosud také neobdrželi standardní požadavky a podklady, které jsou nezbytné pro přípravu akce, tudíž přípravy akce XFN v O2 areně neprobíhají. I s ohledem na nekomunikaci promotéra akce, společnosti BEST RATING, s. r. o., tak byly ze strany vlastníka O2 areny učiněny kroky k ukončení smlouvy o nájmu.“

O tom, jestli se uskuteční turnaj v Královce, údajně rozhodne i to, zda dostanou hlavní hvězdy včas zálohu. Podle informací deníku Sport mají peníze obdržet do pátku. Jak hlavní investor, tak Petr Kareš a Alena Holá mají vydat upřesňující prohlášení k akci během středy.