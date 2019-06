Vémola už začal namlouvat Véghovi prohru a Oktagon chce trumfnout Gotta! | iSport.cz

Extra balík novinek. Tak by bylo možné popsat to, co nabídla středeční tiskovka OKTAGON MMA. Promotéři Ondřej Novotný a Pavel Neruda na speciální konferenci Oktagon Prime Time fanouškům předložili fůru informací o budoucích akcích a nových posilách jejich stáje. Jedním z bojovníků, kteří rozšíří řadu hvězd Oktagonu, bude například Viktor Pešta. Respektovaný bijec, který má zkušenosti i z UFC, předvede své kvality už na nadcházejícím turnaji Oktagon 13 v sobotu 27. července pod širým nebem na centrkurtu pražské Štvanice.

„Skončila doba lehkých zápasů,“ komentoval Novotný blížící se premiéru Pešty. „Viktor dostane na Štvanici určitě nějaké zvíře.“

Hlavním tématem konference byl jednoznačně „Zápas století“, tedy turnaj, který se uskuteční 9. listopadu v pražské O2 areně a hlavními aktéry budou slovenský válečník Attila Végh a nejslavnější český bojovník Karlos Vémola. Má se jednat o zcela unikátní galavečer pro více než 19 tisíc diváků v hale. Organizace včera zahájila prodej vstupenek, které jsou v cenovém rozmezí od 990 do 34 990 korun. Už během prvního dne prodeje si lidé prý zakoupili přes pět tisíc vstupenek.

Výše cen mnoho fanoušků zaskočila, ale oba promotéři uvedli, že chystají mimořádnou show, která bude velmi nákladná.

„Na druhou stranu jsme si ale také řekli, tohle je prostě veliká maturita naší práce, pojďme na tom něco zajímavého vydělat,“ prozradil Novotný. „Pak jsem přišel do O2 areny a zeptal se, co tam bylo kdy nejdražšího. Tak prej Karel Gott. Pak mi ještě řekli, za co byly zatím nejdražší lístky. A za týden jsem přišel s našimi cenami. Tak mi říkali, že jsem blázen,“ dodal v žertu český promotér.

Na místě byly i hlavní zápasnické persony Végh a Vémola, ač český Terminátor dorazil se značným zpožděním kvůli zdrženému letu z Londýna.

I když se původně mluvilo o tom, že by unikátní duel mohl mít i pokračování, teď to organizátoři vylučují. Střet československých velikánů tak může mít podtitul „Jednou a jedinkrát.“ A co říká na tuto skutečnost Vémola, s ohledem na možnost, že by nevyhrál? „To se nestane, takže nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Čekal jsem, že nebude odveta. Myslím si, že Attilu porazím celkem jednoznačně, takže nebude důvod,“ reagoval třiatřicetiletý zápasník.

„On už teď ví, že ten zápas nevyhraje a to mi stačí. Ví to celá veřejnost, jeho trenér, všichni,“ vrážel terminátor klíny do Véghovy hlavy. Slovenský rival byl ale průběhem celého večera v dobré náladě a rovnou vyloučil, že by vnímal s blížícím se zápasem Vémolu jakkoliv zle.

„Já nejsem ten typ, kterému by vyhovovaly slovní přestřelky. Respektuji každého soupeře. Jdu tam udělat svou práci. Poté si podáme ruce a půjdeme dál,“komentoval Végh. Na dotaz fanouška, jak hodlá Terminátora porazit, v žertu odpověděl, že speciálním „škorpion kopem“.

Promotéři navíc upozornili, že kdyby se jednomu z hlavních hrdinů „Zápasu století“ něco stalo a nemohl by nastoupit, tak je možné, že jej nahradí buď Viktor Pešta, nebo americký UFC veterán Jeremy Kimball.

Tvůrci Oktagonu také zavzpomínali na první uskutečněný turnaj, který se konal v pražské hale Královka. Realizace akce tehdy vyšla na 1,5 milionu korun. Až byl galavečer úspěšný, nevydělal, skončil 20 tisíc v mínusu. Teď už je vše jinak a Oktagon je jasným tahounem českého MMA.

Neruda a Novotný také představili další řadu reality show Oktagon Výzva, v níž budou poprvé bojovat o úspěch ženy. Čtyři Slovenky a čtyři Češky.

Na nadcházejícím turnaji na Štvanici se představí veliká jména tuzemské scény, krom Vémoly a Pešty se bude jednat také o skvělé válečníky klece Machmuda Muradova a Davida Dvořáka.

Z řad diváků zazněla i otázka, zda zápasníci někdy využili pomoci mentálního kouče. Odpověď slovenského bijce Samuela „Piráta“ Krištofiče všechny zarazila: „Mým mentálním koučem byl můj život. Když jsem jako dítě zažíval, že domů přicházel opilý táta a bil nás. Když člověk tohle zažije, tak už žádného kouče nepotřebuje,“ řekl zcela vážně Krištofič.

Tisková konference trvala více jak dvě hodiny a diváky zjevně bavila. Organizátoři závěrem přislíbili, že „Zápasem století“ vše teprve začíná. „Toto bude maturita. A my už se ohromně těšíme na vysokou školu,“ prohlásil Neruda.