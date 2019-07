UFC 239: Brutální K. O. za pět vteřin, král Jones vyhrál těsně na body | iSport.cz

Téměř profesorský výkon, za který se divákům omlouval, předvedl v pětikolové bitvě jindy dominantní Jones. „Ó můj bože, ten byl tvrdý!“ vyzdvihl v pozápasovém proslovu rivala, „moc se omlouvám, vím, že na mě teď spousta z vás bučí. Ale jeho největší šance byla, aby mě knokautoval, hrál jsem to chytře“ vysvětloval své počínání.

Hrát taktickou šachovou partii se mu ale málem nevyplatilo, jeden ze tří rozhodčích jej viděl jako poraženého. Skórovací karty ukazovaly výsledky 47-48, 48-47 a 48-47, Jones si tak připsal vítězství většinovým rozhodnutím.

Santos začal první kolo sympaticky, několika kopy na lýtko omezil soupeři pohyb a donutil ho neustále měnit postoj. Na konci první pětiminutovky mu však vyskočilo koleno, což ho po zbytek zápasu značně omezovalo. „Nemohl jsem se pořádně pohybovat, ale nechci fňukat, beru to, jak to je,“ komentoval později opřený o pletivo oktagonu.

Po zbytek zápasu bojoval z ústupu, ale neinkasoval a jeho rychlé výpady byly často velmi nebezpečné. Nakonec to však nestačilo, polotěžká váha si bude muset na nového šampiona ještě počkat.

Hlavní tahák turnaje UFC 239 v Las Vegas nabodovali rozhodčí těsně pro Jona Jonese, který tím přidal na své konto další úspěšnou obhajobu titulu. • Foto profimedia.cz

Úplně jiný spád měl střet Jorgeho Masvidala s Benem Askrenem. Mezi těmito dvěma panovala zlá krev už při vážení, čekala se proto velká bitva. Zápas však ještě pořádně ani nezačal a už byl konec. Masvidal předpovídal, že se Askren pokusí přenést dění co nejrychleji na zem, kde je nejsilnější, a tak se hned ve druhé vteřině odlepil od země a pokusil se o naskočené koleno.

V momentě, kdy dopadlo na místo určení, tedy hlavu soupeře, bylo rozhodnuto. Než jej stihl rozhodčí zastavit, přidal bezvládnému sokovi ještě další dva tvrdé údery, časomíra se nakonec zastavila v páté vteřině, tedy v nejkratším čase v historii UFC. „Přál jsem si, aby rozhodčí zakopl, když mě běžel zastavit. Myslím, že si zasloužil ještě jednu,“ neskrýval zášť ani po souboji nový rekordman.

