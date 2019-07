Oktagon 13: Vémola vs. Henrique da Silva. Promluvil Brazilcův poslední soupeř Gottvald | iSport.cz

Jak moc silným soupeřem podle vás Henrique da Silva pro Vémolu bude?

„Papírově to bude jeden z nejtěžších soupeřů, co v poslední době Karlos měl. Ale stylem by mu mohl vyhovovat. Neviděl jsem ještě Silvu nějak víc pracovat na zemi a nevím, jakou má obranu proti strhům na zem. Myslím, že by Karlos mohl vyhrát po třech kolech na body. Mohl by ho uválet. Nicméně Brazilec je opravdu tvrdý, má pořádnou ránu, a jestli tam Karlos od něj něco sežere, tak by mohl prohrát.“

A kdybyste měl Vémolovi něco poradit, tak by to bylo co?

„Aby na něj od začátku tlačil. Když necháte Frankensteinovi prostor, tak vás rozštípe. Karlos by měl proto tlačit a dělat, co mu jde a vyhovuje. Tedy strhávat na zem a tím ho ubodovat. Myslím, že se mu nepodaří ho porazit před limitem. Silva má opravdu výdrž, nenechá se lehce vypnout.“

Vy jste v souboji s Brazilcem působil hodně suverénně a jeho vítězství bylo vlastně překvapivé. Jak zápas zpětně hodnotíte?

„Měl jsem Frankensteina nastudovaného do posledního detailu. Věděl jsem, že by mě neměl extra ohrozit, pokud se s ním nepustím do větší přestřelky. A bohužel jsem měl tolik v hlavě zafixované, že musím pořád tlačit, a nechal jsem se tím bojem urvat. Začal jsem do něj extrémně tlačit, i když jsem to měl nabodované. Nicméně pod čím větším tlakem je, tím víc dokáže zasáhnout. Bohužel mu to tam prošlo a trefil mi bradu. Bylo to poprvé v životě. Nová zkušenost.“ (pousměje se)

Vy jste do té doby nezažil K. O. ani při sparingu?

„Ne, nikdy. Občas jsem byl třeba trochu takzvaně nahulenej, ale nikdy se mi do té doby nestalo, že by mě někdo takhle surově vypnul.“

Takže nepříznivá premiéra.

„Popravdě řečeno, vůbec si nepamatuji, jak jsem se dostal z klece a následně do šatny. Ani jsem nevěděl, jak se jmenuju. Až po půl hodině se mi začala vracet paměť. Měl jsem opravdu těžký otřes mozku.“

A prý jste později chodil i o berlích, proč?

„Při tom knokautu jsem spadl na zem a nohu nechal pod sebou, a jak bylo tělo uvolněné, tak jsem si zlomil fibulu, lýtkovou kost. Navíc jsem si během zápasu na druhé noze natáhl postranní kolenní vazy. Takže jsem měl obě nohy po zápase dva týdny úplně out. Bylo to hodně nepříjemné.“