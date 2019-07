Oktagon 13: Ten frajer byl sakra vyrvanej, řekl Dvořák po triumfu. Štvanice ho dostala | iSport.cz

Po krátké pauze se ale Ukrajinec oklepal a mohlo se pokračovat. Dvořák se pak rivalovi brzy dostal do zad a dokázal ho uškrtit. Celý areál centrkurtu vyskočil na nohy a začal bouřit. Šňůra nejlepšího evropského zápasníka muší váhy se tak protáhla na třináct vítězství.

Od oktagonu odkulhal podepřen trenéry, na rozhovor se musel posadit. Znavený, ale neuvěřitelně šťastný, až se mu chvílemi zalykal hlas.

Tohle byl hodně těžký soupeř, že?

„Je to tak. Hodně lidí shazovalo, že je to Ukrajinec a zápasil s lidmi, kteří nemají dobrý rekord. Ale ten frajer je šampion v sambu, má za sebou přes dvacet MMA zápasů, je sakra vyrvanej.“

Co máte s nohou?

„No, kopal jsem oběma nohama lowkicky a několikrát mi to tam chytnul, a trefili jsme se holeň na holeň, takže to spíš vidím na nějaké naraženiny.“

Měl jste tu do té doby největší odezvu publika, vaše jméno hřmělo tribunami. Jaké to bylo?

„Je to skvělý pocit, že nejmenší váha a asi nejvíc podceňovaná, tady dokáže takhle vyburcovat celé publikum. A já věřím, že se mi jednou povede všem lidem dokázat, že muší váha je ta, na kterou se vždy budou těšit.“

Přidal jste do své sbírky třináctou výhru v řadě. Vás soupeř Arsen Taigibov měl šňůru jedenácti. Byl kvůli tomu váš zápas o to vyhrocenější?

„Rozhodně. Oba jsme byli několik let neporaženi, dohromady jsme měli 23 výher v řadě, to mají málokteří soupeři. A lidi to chtěli o to víc vidět. Myslím si, že se o tomhle zápase bude vědět.“

A co říkáte na atmosféru samotné Štvanice?

„Je to zase úplně jiná atmosféra, protože sportovní haly jsou většinou víc roztahané a někdy vzadu nevidí, ale tady to jde tak pěkně nahoru, že všichni vidí a všichni si ten zápas užijí a vypadá to jako v takové malé aréně, kde je hrozně moc lidí a to je skvělá podívaná na fanoušky.“