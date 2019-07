Novotný: Vémola byl na hraně UFC! Štvanice hodně stála, ale vydělala | iSport.cz

Jako veliká párty širým pod nebem. Tak na diváky, kteří byli v sobotu na pražské Štvanici, zapůsobil turnaj Oktagon 13. V kleci se odehrávaly veliké bitvy, ale okolo ní vládla skvělá atmosféra. A to třeba i díky překvapivému momentu, kdy Novotný jako moderátor večera přiměl publikum udělat několik mexických vln kolem centrkurtu, vše k tomu umocnil veliký ohňostroj. Právě ten si dokonce sám promotér a moderátor v jedné osobě vymyslel a v rozhovoru pro iSport.cz prozrazuje, že jej tento prvek show napadl na koncertech kapely Coldplay.

Jak teď zpětně hodnotíte turnaj Oktagon 13 na pražské Štvanici?

„Velmi pozitivně. Z našeho pohledu myslím nebylo moc co vytknout, s ohledem na ten prostor a co tam je a není možné. Myslím, že to dopadlo lépe, než jsme čekali. A co se týká zápasů, tak to se, podle toho jak reagují fanoušci a všichni ostatní, podařilo taky nadmíru dobře.“

Na místě se zdálo, že všechno probíhá naprosto podle plánu. Bylo to tak, nebo došlo k nějakým problémům, které divák neviděl?

„Myslím, že jsme neměli stížnost zatím na cokoliv. Akorát jsme uvěznili o minutu déle Jardu Jágra na záchodě, když nastupovali bojovníci. (směje se) Tak alespoň viděl zblízka, jak to funguje. Nicméně on zná nástupy do arén dost dobře. Ale to, že jedna chodba slouží pro tolik lidí, je specifické, ale na druhou stranu je to pro všechny lidi zážitek, podívají se tam, kam se běžně nedostanou.“

Už víte, kolik bylo na Štvanici přesně diváků?

„Úplně přesné číslo ještě nevím, ale zhruba sedm tisíc čtyři sta. Plus mínus nějaké drobné.“

Před turnajem jste říkal, že je to akce, právě kvůli místu konání, velmi nákladná. Znáte už finální náklady a zisk?

„To zatím nevím vůbec, protože jsou ještě různé platby, které budou postupně dobíhat. Měli jsme vícenáklady, které už pak člověk přestane dopodrobna počítat. Když třeba soupeř Viktora Pešty, Američan Mike Kyle zapomněl na svého trenéra, tak jsme kupovali na poslední chvíli letenku z Las Vegas do Prahy. Taky jsme se chystali na déšť, který nepřišel, což stálo další peníze. A tak dále. Ono se to nezdá, ale na takhle velikém projektu vám tam pak klidně naskočí půlmilion navíc.“

Nicméně určitě se nejednalo o prodělečnou akci.

„To rozhodně. Jsme v dobrých číslech, to bezpochyby. Ale na druhou stranu, je to takhle z hlavy myslím druhý nejdražší turnaj, který jsme dělali. Otevřít to nejvyšší patro Štvanice bylo extrémně nákladné. Zajímavostí je třeba elektrika. Měli jsme oproti minulému roku trojnásobek agregátů. A kluci, co to zajišťovali, mi říkali, že tam bylo desítky kilometrů kabelů, které oni museli odtahat. Bylo to pro to, aby lidi až budou odcházet, měli světlo a dobře viděli na cestu. To jsou opravdu stotisícová rozhodnutí, aby si nikdo nezlomil nohu na schodech.“

Velikým zážitkem pro diváky v tribunách určitě byl ohňostroj během mexické vlny, kterou jste rozjel s diváky a ještě na závěr při finálním duelu Karlose Vémoly s Henriquem da Silvou. To je jak nákladná záležitost, tolik pyrotechniky?

„Taky je to kolem sta tisíc, nebo něco podobného.“

Pastrňák se svojí Švédkou, Plíšková i Jágr. Kdo ještě nechyběl na Štvanici?

Který ze zápasů na turnaji vás bavil nejvíc?

„Bavil mě už první, Matouše Kohouta a Matúše Šutka. To byl super zápas, skvělý otvírák. Matouš prodal, co natrénoval, a bylo vidět zlepšení. Hodně mě bavily holky z projektu Y. Je to sice úplně jiný svět, ale to jak jedna s druhou bojovaly, i samy se sebou průběhem zápasu, to mi přišlo naprosto famózní. Nikdo jsme si nedokázali představit, že tam vydrží do druhého kola. Natož pak celých patnáct minut. A nebylo to nudných patnáct minut. Myslím, že to překvapilo úplně všechny. A pak mě velmi bavil a překvapil Vitkor Pešta.“

Čím přesně?

„Podle mě ten kluk poprvé v životě zažil lásku publika, kterou znají naši bojovníci od fanoušků. Poprvé zápasil před publikem, které ho chtělo vidět, chtělo mu fandit a dalo mu ten pocit, ovace, které on nikdy za svou kariéru myslím nezažil. To ho muselo chytnout a jeho výkon byl parádní.“

A co říkáte na hlavní souboj galavečera, tedy duel Karlose Vémoly s Henriquem da Silvou? Říkalo se, že ho Brazilec ohrozí, ale nestalo se.

„To mi připadalo neskutečný. Pár lidí už se mě ptalo na názor a říkal jsem jim, že je to jako kdyby Tomáš Berdych dominoval nad Djokovićem. Jako kdyby Plzeň v Lize mistrů naprosto přehrála Paris Saint-Germain. Akorát by se jí nepodařilo skórovat pětkrát, ale dala by jeden gól. Ale ta dominance nad někým ze světové špičky v této váze takovýmto stylem, po celou dobu patnácti minut, kdy ten kluk už fakt jenom myslel na to, aby přežil, nikoliv vyhrál. To bylo opravdu něco nevídaného. A ten pískot ve třetím kole si Karlos opravdu nezasloužil. On pracoval, dřel, makal a dělal ten zápas, ale má pravdu v tom, že soupeř se jen bránil. A to je jako ve fotbale, kdy vám jedenáct lidí vleze před vápno a brání. Takový zápas prostě nemůže být pěkný. A to se stalo. Ale Karlose je třeba ocenit úplně neuvěřitelně. Tohle bylo na hraně UFC úplně klidně.“

Oktagon 13: Vémola vs. Da Silva. Terminátor na zemi vládl, Brazilec ale přežil tři kola

Mimochodem jaký okamžik z celého večera byl pro vás nejlepším, nejsilnějším?

(usměje se) „No, já jsem si už asi stokrát pustil video s ohňostrojem se songem A Sky Full Of Stars od kapely Coldplay. Protože jsem jejich fanouškem, tak jsem si ten moment vysnil a prosadil. Říkal jsem si totiž, že by to mohlo být přesně jako na jejich koncertech, když jsem na nich byl třeba v Paříži. Vyšlo to přesně, jak jsem si to naplánoval. To bude vždy má hlavní vzpomínka na tento turnaj. Chtěl jsem tedy ještě jednu věc, která se bohužel nepovedla.“

O co se jednalo?

„Pokoušel jsem dojednat s Hanou Mandlíkovou a Martinou Navrátilovou, aby nahrály krátký vzkaz, který jsem tam chtěl pustit. Šlo vlastně o to, že po třiatřiceti letech byla Štvanice vyprodaná, tak mi připadalo zajímavé připomenout jejich zápas a chtěl jsem celkově českým tenistům poděkovat a zmínit je.“

Oktagon 13 na pražské Štvanici oživil i veliký ohňostroj

Muradov slavil a pak držel palce Vémolovi. Chválil i diváky

Oktagon 13: Muradov vs. Marques. Mach ubil Brazilce ve druhém kole

Oktagon 13: Pešta vs. Kyle. Český bijec Američana uškrtil za dvě minuty

Vémola na Oktagon 13 dominoval. Ale nemůžu být spokojený, řekl po výhře na body