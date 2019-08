Vémola: Teď musím porazit Végha, přes Peštu cesta do UFC nevede | iSport.cz

Velmi dobře si uvědomuje, jak je pro něj podpora publika důležitá. Karlos Vémola totiž ví, že jen díky divákům se MMA stává fenoménem. „Jsem ohromně vděčný fanouškům, že náš sport tak podporují a díky nim je tam, kde je,“ říká vážně český Terminátor. O to víc ho mrzí, že jsou stále kritici, kteří nejsou spokojeni s jeho úspěchy a snaží se je zpochybňovat.

„Je to pořád dokola. Byl tady Petr ‚Píno‘ Ondruš, veliké haló, jak mě porazí. Ukončil jsem ho v prvním kole, jednoznačně. Nemluvilo se o ničem jiném než, že chce odvetu. Porazil jsem Kincla, a zase chtěl odvetu. Teď zase vykřikuje Viktor Pešta,“ podivuje se Vémola nad novou výzvou na souboj. „Ten si to vůbec nezaslouží, bude to to samé. Dostane namláceno a nebude se mluvit o ničem jiném než o odvetě. Je to pořád dokola, někoho porazím, a ne, že bych dostal uznání, začne se mluvit o tom, že to byla náhoda.“

Ať už se styl boje nejpolárnějšího bijce líbí nebo ne, výsledky má nesporné. Z posledních 19 zápasů 18 vyhrál. Nasbíral jedenáct vítězství v řadě, naposledy prohrál v dubnu 2015 se Švédem Jack Hermanssonem, který úspěšně bojuje v UFC, kam se Vémola chce stále vrátit.

„Pro mě je zápasnicky velice důležité, abych porazil Attilu Végha a hned poté se utkal ve váze do 84 kil s nějakým velikým světovým jménem. Slíbil jsem fanouškům, že se dostanu do UFC, přes Peštu tam cesta nevede,“ dodává rezolutně v první části rozhovoru pro pořad Fight!, který se natáčel v prodejně, kde si Vémola nechává šít obleky na míru pro oslavu významných okamžiků. A těší se na další.

