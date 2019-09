Vémola na tréninku cedil krev. Ostrý sparing si vyžádal chirurgický zákrok | iSport.cz

Český Terminátor Karlos Vémola v pondělí zažil opravdu ostrý trénink, ze kterého odešel s jizvou nad pravým okem. „Tohle je proste život fightera. Trénuju tvrdě, na max,“ vyjádřil se exkluzivně pro iSport.cz Vémola. „Udělal jsem chybu při sparingu, za kterou jsem zaplatil. Ale proto tak tvrdě spáruju, abych tu chybu v zápase neudělal. A neudělám!“ slibuje rázně populární český bojovník, kterého 9. listopadu čeká bitva v pražské O 2 areně se slovenským velikánem bojové scény Attilou Véghem.

„Vypiluju to k naprosté dokonalosti, dám do toho úplně všechno. A zvítězím!“ říká rázně Terminátor. „Teď mě došili, ráno hned trénink. Nezastavujeme, jedeme dál. Jen další malá překážka na mé cestě. Co mě nezničí, to mě posílí. Jedno je jisté, zvítězím!“ dodává odhodlaně hvězda organizace Oktagon MMA.

Tržná rána nad pravým okem však není tak závažné zranění. Nad Vémolovým zdravotním stavem visí jiný otazník. Nedávno totiž ve svém videoblogu prozradil, že má natržený sval v ramenním kloubu.

Jeho lékař navíc uvedl, že je padesátiprocentní možnost, že se sval během tréninků utrhne úplně, a proto by se měl bojovník z Olomouce šetřit. To ale nepřichází v úvahu! Vémola chce duel s Véghem víc než cokoliv jiného, a tak bude dál dřít. Chce totiž všem dokázat, že je králem československého MMA.

Podobná situace nastala i před dvěma roky před zápasem s Petrem „Pínem“ Ondrušem, Vémola dokonce musel několik týdnů před soubojem na operaci krční páteře. Duel se ale uskutečnil a ze střetu Ondruš kontra Vémola byla největší bitva v kleci, jaká se do té doby uskutečnila.

