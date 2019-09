Muradov: Sháněli Evropana, já jsem uzbecký Čech. UFC odpovědělo: Super! | iSport.cz

„Znám hodně profesionálních sportovců, ale Mach je z nich jednoznačně největší dříč. Vsadil všechno na jednu kartu, a teď se mu to vyplácí. Žije jen tréninkem a zápasením a chce se neustále zlepšovat. A podpis smlouvy s UFC rozhodně není vrchol jeho kariery. Má mnohem vyšší cíle. Kromě vlastní vůle a odhodlání měl na začátku své cesty štěstí na lidi, kteří mu hodně pomohli a zůstali po jeho boku dodnes, ať už je to trenér Petr Kňíže nebo podnikatel Tomáš Ptáček. I pro ně je to, co se teď kolem Macha děje, velká satisfakce a odměna.“

Jakub Otava, manažer Machmuda Muradova