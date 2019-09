Peklo v UFC! Konec za 15 vteřin rozlítil fanoušky, létalo pivo i popcorn | iSport.cz

Celý zápas totiž trval pouhých patnáct vteřin. Neukončil ho však žádný tvrdý úder, knokaut ani škrcení. Rodriguez hned v prvním pěstní výměně udeřil svého soupeře otevřenou dlaní a prstem se mu trefil do oka. Nepříjemný zákrok Američan nerozchodil, bolestí nemohl oko ani otevřít.

Na zranění se do klece přišel podívat i lékař, který měl určit, zda bude Stephens schopný pokračovat. Když ani po pěti minutách nemohl oko otevřít, bylo jasno. Slavný rozhodčí Herb Dean musel zápas ukončit předčasně a hlavně bez vítěze.

To však místní fanoušci nemohli rozdýchat. Okamžitě začali bučet a do klece házet odpadky. Když šel okolo nich zraněný Stephens do šatny, i on spršku kelímků od piva a krabiček od popcornu schytal.

Zápas, který skončil bez vítěze, se bude pravděpodobně opakovat. Má o to zájem i sám Rodriguez, který se ihned po skončení galavečera omlouval. „Strašně se omlouvám. Oba jsme na ten zápas trénovali hodně tvrdě. Cítím se z toho vážně špatně. Až se Jeremy vrátí, udělejme ten zápas znovu,“ prosil.