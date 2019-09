Muradov slaví výhru v UFC: Bojoval jsem jako tygr, i když jsem už nemohl | iSport.cz

Z vyjádření, které deníku Sport Machmud Muradov hned po zápase v UFC, je znát veliká radost a vděk. Bojovník z Východu se i díky tomu stal jednou z nejpopulárnějších person tuzemské MMA scény. Nikdy nezapomene poděkovat fanouškům, svému týmu a všem, kteří mu pomáhají.

Jak hodnotíte svou premiéru v UFC?

„Hlavně bych rád pozdravil své fanoušky v České republice, bojovali jsme společně. Tato výhra je pro všechny mé fanoušky. Třetí kolo už to nešlo, byl jsem moc unavený, ale mám obrovskou podporu, lidi, co za mnou stojí a modlili se za mě a věřili mi. Reprezentuji obě země, a tak jsem si řekl, že musím vyhrát. Díky tomu jsem zvítězil.“

Na přípravu do tohoto zápasu jste měl skutečně velmi málo času.

„Ano, dvanáct nebo třináct dní. To není moc. A soupeř za mnou přišel a říkal, že byl dobře připraven. Jeho trenér prý ten zápas nechtěl, ale on ano. Za to Alessiovi děkuji. Dvanáct dní, to opravdu není žádná příprava, ale já jsem šel pro výhru a věřil, že má taktika bude fungovat. Před zápasem jsem říkal: Levá, levá, levá, pravá…“

A co na kvalitu soupeře říkáte?

„Měl tvrdou hlavu, vydržel hodně, ale můj tým mi věřil, připravili mě, jak mohli. Petr ‚Monster‘ Kníže, Lukáš Bárta a Andrzej Koscielski. Dva týmy. Makali jsme a vyhráli. Jsem taky rád, že mám Jakuba Otavu, kamaráda a manažera i ostatní, co mi pomáhají. Přijelo mě sem podpořit hodně lidí, takže nešlo prohrát. Šel jsem a bojoval jako… U nás jeden lev už je, Karlos Terminátor Vémola, takže jsem bojoval jako tygr. (směje se) Dal jsem do toho všechno. Všichni viděli, že už jsem nemohl a jsem rád, že výhra je doma.“

Byl jste třeba víc nervózní než při jiných zápasech?

„Ne ne, nervozita vůbec nebyla. Mám opravdu velikou podporu fanoušků, ať už zápasím v UFC, Oktagonu nebo XFN. Kdekoliv jsem, jsem pořád svůj Mach. Vím, proč to dělám a vím, že chci vyhrát víc než můj soupeř.“

Myslíte, že vám mohlo nějak pomoci, že jste měl první zápas pod UFC v Evropě a do Kodaně tak přijelo mnoho fanoušků, kteří vás podporovali? A vnímal jste je během zápasu?

„Ano, ale Alessiovi taky hodně lidí fandilo. Mně je jedno, kde budu zápasit. Jsem ale opravdu rád, že tu bylo tolik mých fanoušků, toho si moc vážím. Věřím, že i když budu zápasit třeba v Americe, tak se tam přijde podívat hodně Uzbeků. Protože Uzbeci jsou všude. I tady jich několik bylo.“

Jaké plány máte do budoucna? Blíží se UFC v Moskvě, tak jestli se tam představíte?

„Z Ruska mi psali, že by mě tam moc chtěli, ale listopad nestihnu. Ale příště by mě chtěli na hlavní kartu, tak uvidíme.“ (usmívá se)