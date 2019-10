Další triumf Procházky! Veterána z UFC ukončil v prvním kole | iSport.cz

„Davaj!“ zařval si Procházka při nástupu do ringu a definitivně se naladil do bojového módu.

V zápase pak předvedl naprostou dominanci, soupeř se ho téměř nedotkl. Český bojovník začal v mírném tlaku s rukama dole a uvolněným pohybem, jak je u něj typické. Po minutě oťukávaní vystartoval a zasypal Fabia Maldonada tvrdou kombinací úderů.

Brazilec okamžitě zacouval do rohu, kde myslel už pouze na obranu. Český šampion ukázal vyspělost. Nehrnul se za ukončením. Postupně rivala rozebral údery na tělo i hlavu, a když se zkušený Brazilec pokusil utéct z rohu, dostal rozhodující pravý hák, který jej položil. Rozhodčí neváhal ani vteřinu a skočil mezi oba bijce předtím, než by dopadly další zbytečné rány.

Rodák z Hoštěradic si tak připsal již deváté vítězství v řadě, tentokrát se mezi provazy zdržel pouze minutu a devětačtyřicet vteřin.

Procházka o úspěchu v Japonsku: diváci ho hnali, pokřik nevysvětloval

„Jsem vděčný a šťastný, že tady mohu být. Těším se na silvestrovský souboj a budu připraven čelit komukoliv, koho mi RIZIN nebo Bellator postaví. Vítězství!“ pronesl nadšený Procházka v pozápasovém rozhovoru. „Zdravím do Česka, do Hoštěradic,“ odkázal poté domů v češtině.

„Jirka dokonale využil svého rozpětí paží a Maldonada vůbec k ničemu nepustil. Nedal mu možnost dostat se do hry, dokonale si udržel svoji ideální vzdálenost a zápas naprosto jednoznačně ukončil,“ zhodnotil souboj André Reinders, respektovaný trenér a bývalý MMA zápasník. „Řekl si tím o zápas na velkolepé novoroční akci, kterou bude Rizin pořádat ve spolupráci s Americkou organizaci Bellator a nabízí se zápas, o kterém je již nějakou dobu spekuluje, a to se šampionem Bellatoru v těžké i polotěžké váze Ryanem Baderem. To bude zápas, který bude pro Jirku skutečným testem, protože Bader patří bezpochyby do současné absolutní světové špičky v této divizi,“ dodává Reinders.

Podobně hodnotí zápas i další uznávaný trenér Daniel Barták, zároveň ale poukazuje na slabý výkon soupeře: „Jirka Procházka předvedl takzvaně zápas na jednu bránu. Brazilskému bojovníkovi Maldonadovi vůbec nic nedovolil. Nebo by se spíš dalo říct, že Fabio neudělal nic, čím by mohl Jirku ohrozit. Jako by tam ani nechtěl být. Více méně simuloval trochu pohyblivější pytel na bouchání, který nevydržel v ringu ani dvě minuty. Škoda,“ myslí si Barták.

„Pro Jirku to byla jen jednohubka před hlavním menu, které jak pevně doufám, přijde se se zápasem šampionů polotěžké váhy organizací Rizin a Bellator. Souboj s šampionem americké organizace Baderem by byl vrcholem Jirkovy cesty v Japonsku,“ myslí si zkušený trenér.