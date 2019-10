Vémola: Végha začínám nenávidět čím dál víc! Čím ho naštvaly zápasnice? | iSport.cz

Výhru si zasloužím víc než on, tvrdí Karlos Vémola v dalším díle pořadu Fight! před duelem s Attilou Véghem. „Když vidím občas Attilu, jak někde výletuje, tak si říkám, že by to ani nebylo fér, kdyby mě porazil. Já prostě dřu v gymu od rána do večera, dokud mi síly stačí,“ vysvětluje se zápalem bijec z Olomouce.

„I kdyby vyhrál Attila, tak co potom dál s ním? Jeho už nic nečeká, jeho cesta nikam nevede, kariéru má za sebou. Byl to Bellator šampion, největší slovenský šampion. Já ho za to respektuju. Říkám to od začátku. Ale já prostě dřu, protože mám tu svou vizi, kolik toho ještě chci pro české MMA udělat,“ plánuje si Vémola.

Vůči slovenskému sokovi projevoval vždy jen respekt a přátelství. S blížícím se soubojem se to však přece jen mění.

Vémola: Jsem v nejtěžší fázi, Attilu nenávidím čím dál tím víc

„K Attilovi jsem měl vždy strašně moc respektu, to jsem říkal ve všech rozhovorech. Ale teď jsme měsíc od zápasu a musím říct, že toho člověka nenávidím čím dál tím víc. Samozřejmě, že mu podám ruku po zápase, ale jsem teď rozbitej, rozmlácenej… Opravdu by nebylo fér, kdybych prohrál.“

Nedávno čtyřiatřicetiletý bojovník setkal v Berlíně s legendárním Arnold Schwarzeneggerem, kterého považuje za veliký vzor i co se přístupu k fanouškům týká. „Když to zvládá on, fotit se s fanoušky, věnovat se jim, musím to dokázat taky.“ Přejít jednou po vzoru slavného Rakušana do politiky ale zatím nezvažuje. „To ještě uvidíme, jak moc mě bude politika potřebovat. Zatím si myslím, že mě nejvíc potřebuje české MMA.“

14. října vychází Sport speciál FIGHT • Foto iSport

Na přelomu roku se má českému Terminátorovi narodit dcera Lilly a rozhodně chce být u porodu. Byl už u narození svého syna Karlose Juniora. „Bylo to emotivní. Myslím si, že to bylo emotivnější o to víc, že jsem nevěděl, jestli se nám narodí holčička nebo chlapeček. S Lelou se mi to prosadit nepodařilo, chtěla to za každou cenu vědět. Nevím proč, když jsem jí slíbil holčičku… Když něco slíbím, tak to doručím.“ (směje se)

Má za sebou zkušenost role trenéra zápasnic v televizní show Oktagon Výzva a přiznává, že to nebylo lehké. „Já ženské MMA nezastávám a po tom, co jsem si zažil tam, jsem si to jenom utvrdil,“ říká Vémola. „Byly tam holky, které se vyloženě nesnažily. Nebudu jmenovat. Každý, kdo to bude sledovat, uvidí sám. A hlavně bylo plno věcí, které jsem během natáčení neviděl a neslyšel, a kdybych některá interview se zápasnicemi slyšel během natáčení, tak bych z něj nejspíš odešel. Jsem z toho znechucený, takže jsem to v televizi nedokoukal a už na to koukat ani nebudu,“ dodává zachmuřeně vždy upřímný Vémola.





