Procházka vs. Bader? Souboj šampionů Rizinu a Bellatoru je blízko | iSport.cz

Další překážka pokořena. Zápasník Jiří Procházka může slavit, a to hned dvakrát. Pondělní sedmadvacáté narozeniny i úspěšný souboj s Brazilcem Fabiem Maldonadem. „Zápas probíhal přesně podle mých představ, dostal jsem soupeře do pozic, ve kterých jsem ho mohl odstřelit jako snajpr,“ zhodnotil svůj výkon. Teď už se však pomalu chystá na další výzvu. Obrovskou. Poslední den tohoto roku by se totiž mohl český samuraj utkat s Američanem Ryanem Baderem, dvojnásobným šampionem věhlasné organizace Bellator.