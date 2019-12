Francouzský talent nedal Buchingerovi šanci! Slovák prohrál titulový souboj | iSport.cz

Slováci si na šampiona světové organizace musí počkat. Ivan Buchinger nestačil na turnaji KSW 52: Race v Gliwicích na Francouze Salahdina Parnasseho a prohrál na body. Dvaadvacetiletý mladík předvedl výborný výkon a rodáka z Gabčíkova pět kol demoloval. Buchinger ukázal neuvěřitelnou odolnost, na šampionský pás pérové váhy to však nestačilo.

Hlavními rozdíly souboje mládí a zkušeností byla dravost, rychlost a dynamičnost. Ve všem měl navrch Francouz Salahdine Parnasse, a tak duel s usměvavým slovenským bojovníkem Ivanem Buchingerem vyhrál a jako nejmladší v historii KSW obhájil titul šampiona.

Vyzyvatel nastoupil do oktagonu klidně, jak je u něj zvykem. Francouz naopak předvedl, že je velký showman, když už při pochodu ke kleci poskakoval, tancoval a zdravil všechny fanoušky v hale.

V úvodu duelu držel Parnasse střed bojiště a trefoval Slováka rychlými údery z přední i zadní ruky, Buchinger se snažil držet si soupeře od těla kopy. To se mu však moc nedařilo a několikrát to vypadalo, že měl opravdu co dělat, aby se po tvrdých bombách udržel na nohou. Minutu před koncem kola se mladíkovi dokonce podařilo strhnout slovenského soka na zem a první pětiminutovku s přehledem vyhrál.

Do druhého dějství se Buchinger pokusil vstoupit aktivněji několika kopy i údery z otočky, po chvíli se však začal opakovat scénář z úvodu a dobrý zadní kontr posadil Slováka na zadek, naštěstí pro něj se však ze situace dokázal vzpamatovat a vydržet až do závěrečného gongu.

Polovina třetí pětiminutovky se odehrála na pletivu, kde si oba bojovníci měnili pozice. V závěru se souboj poprvé na delší dobu přesunul na podlahu, ale nebezpečnější byl opět Parnasse, když Buchingerovi nasadil škrcení, ze kterého se ale Slovák bleskově dostal.

Před šampionskými koly už byla tvář Buchingera značně potrhaná, což zapříčinily zejména direkty z levé ruky. Ani pokusy o strhy rodáka z Gabčíkova už nevypadaly tak nebezpečně, dvakrát se pokusil o zvláštní kop patou při saltu dopředu. Na nohou už se držel opravdu ztěžka, ukázal však obrovskou odolnost.

Francouz nezpomalil ani po dvaceti minutách duelu, stále vypadal naprosto svěže a pokračoval v demolování Buchingerovy tváře a zápas s přehledem vyhrál na body. Slovenský bojovník však předvedl neuvěřitelnou výdrž. Jako by měl hlavu ze železa.