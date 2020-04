Zločinci v MMA: rozstřílený obr, hříšný Conor a lupič, který se nestyděl | iSport.cz

Gladiátoři vs. muži zákona. I k takovým střetům občas dochází. Jako v každém sportu, i v MMA jsou problémové persony, jejichž excesy musí občas řešit policie. Dost trablů má na kontě i nejslavnější zápasník Conor McGregor a nedávno byl zatčen šampion polotěžké váhy UFC Jon Jones. Nicméně nejděsivější bojovník byl doslova rozstřílen při policejním zásahu. Ještě předtím ale stihl ubodat strážníka.

Pro mnoho lidí jsou hrdiny, ke kterým vzhlíží. O to smutnější jsou pak případy sportovců, kteří sejdou z cesty a dostanou se do potyčky se zákonem. Takové případy jsou i mezi MMA bojovníky. Nedávno byl zatčen neporažený šampion polotěžké váhy UFC Jon Jones . Policisté v Albuquerque totiž dostali hlášení o střelbě na veřejnosti. Na místě našli auto, v němž seděl opilý Jones a měl u sebe zbraň, z níž se střílelo. Nicméně nekladl odpor a zanedlouho byl propuštěn z vazby.

Několik excesů má za sebou i nejslavnější muž světového MMA, irský bouřlivák Conor McGregor . V roce 2018 například napadl autobus, v němž seděl jeho ruský rival Chabib Nurmagomedov. Scéna, kdy mrští do skla vozu ruční vozík, se stala neblaze proslulou. Na seznamu prohřešků má ale také pokus o napadení rozhodčího, obtěžování, udeření důchodce v baru nebo rozmlácení mobilního telefonu fanouška, který chtěl společnou fotku. Poslední dobou se ale slavný bijec chová jako znovuzrozený a jde opět příkladem.

Jedním z těch, co si nenechali domluvit, byl například bijec z Havaje B.J. Penn . Ten v minulosti vyhrožoval své ženě a tchyni, několikrát se popral v baru, až si nakonec vykoledoval vyhazov z UFC. Navíc šly v posledních letech rapidně dolů i jeho výkony v kleci (sedm proher v řadě).

Jsou i bojovníci, kteří se víc než zápasením proslavili právě zločiny. Příkladem za všechny je dvaačtyřicetiletý Angličan Lee Murray , jenž v současnosti sedí ve vězení za jednu z největších bankovních loupeží moderní historie. Společně s několika kumpány si ze skladu bezpečnostní agentury odnesl 53 milionů liber (v té době cca 2,2 miliardy korun). A rozhodně si nikdy nehrál na slušňáka. Rád se pral i mimo kolbiště. V roce 2002 prý knokautoval bývalého šampiona polotěžké váhy UFC Tita Ortize na after párty po turnaji. Za svou pověst „zlého muže“ se Murray nikdy nestyděl. Naopak, do jednoho ze zápasů nastupoval s maskou filmového kanibala doktora Hannibala Lectera.

Amokrane Sabet

V nedávné minulosti se ale mezi bojovníky MMA objevil ještě větší zloduch. Jmenoval se Amokrane Sabet. Profesionální duely stihl podle oficiálních statistik jen čtyři. Tři z toho prohrál. Ale zpráva o jeho zatýkání obletěla svět. Jednalo se totiž o děsivou scénu jak z hororu, která skončila jeho smrtí.

Došlo k tomu v květnu 2016 na indonéském ostrově Bali. Sabet, Francouz alžírského původu, žil na ostrově na základě turistického víza, to mu však již vypršelo, navíc byl nebezpečný svému okolí. Svalnatý obr často napadal sousedy, nechtěl za sebe platit v restauracích a několikrát měl potyčky s policií.

Není se tak čemu divit, že si pro něj policie přišla domů. Odmítal však odejít a oháněl se při tom nožem. Jeden z policistů tak začal pálit do vzduchu varovné výstřely. To ale agresivního hromotluka vyprovokovalo k útoku, při kterém ranami do krku ubodal jednoho z ozbrojených mužů. Zbytek policejní jednotky Sabeta zneškodnil až za pomocí několika desítek výstřelů.

Za zběsilým chováním bývalého bojovníka MMA lze hledat drogovou závislost, které v posledních letech propadl, údajně byl také psychicky nemocný s mesiášskými sklony.

Na video z šíleného incidentu se můžete podívat zde (pozor, záběry jsou drastické!) »