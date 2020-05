Vémolice v kuchyni. Slavný MMA zápasník ukázal, jak si chystá jídlo | iSport.cz

Rychle, kvalitně a zdravě. To je heslo, kterým se Karlos Vémola řídí v přípravě jídla. Ve videu s názvem Vémolice v kuchyni předvedl, jak můžete i za 10 minut uvařit hned několik výživných jídel vhodných pro každého.

Svůj den začíná vždy snídaní, která je pro něj nejdůležitějším jídlem dne. „Základem je pro mě pomalý sacharid, který se bude celý den uvolňovat do těla. To splňují obyčejné ovesné vločky, které zasypu proteinem a zaliju horkou vodou,“ popsal ve vidue český terminátor.

Kromě snídaně ukázal Vémola také to, jak přichystat jednoduchý oběd plný bílkovin, které jsou základní živinou pro růst svalů.

„Začínám basmati rýží, kterou před vařením nejprve properu. Pak nakrájím na kousky kuřecí maso a hodím jej k rýži. Zaliju horkou vodou a dávám vařit,“ ukázal Vémola. Na závěr přidal mražený špenát a jídlo zahustil vejcem.

Kromě kvalitních surovin dbá ve svém jídelníčku také na pravidelnost. Mezi hlavními jídly proto nezapomíná na vydatné svačiny. „Můžete si dát například rýžový nebo celozrný chleba s plechovkou tuňáku. Já si k tomu dávám ještě hrst oříšků a okurku,“ doporučuje český MMA zápasník.

Část videa věnoval Vémola také suplementům, na které dostává řadu otázek. „Ráno si udělám velkou bandasku s vodou. Nahážu do ní pořádnou dávku BCA a glutaminu a to popíjím celý den. Chutná mi to a navíc mám jistotu, že tam nejsou žádné cukry a sacharidy,“ vysvětlil.