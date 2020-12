Kincl jde do boje: Myslel jsem, že je Drwal větší. Chci vyzkoušet kopačky

Z momentálních okolností v kariéře by mohl být zklamaný. Vinou zranění a koronavirových opatření, která zrušila mnoho turnajů, téměř dva roky nebojoval. A to je Patrik Kincl stále v nejlepších letech.

Pauzu využil k tomu, aby se posunul po technické stránce, nacvičil nové kombinace. A doufá, že v souboji se mu to podaří provést. „Mám natrénované nějaké taekwondo kopačky, které bych si rád vyzkoušel,“ prozrazuje jedenatřicetiletý zápasník.

Do dalšího MMA zápasu jdete po dost dlouhé pauze. Jak se cítíte?

„Tak nějak normálně. Nejsem ve stresu, nebojím se. Ale ani ne že bych se bůhvíjak těšil. Myslím, že jsem dobře naladěn, tak akorát. Na druhou stranu se cítím v pohodě, protože na sebe nevytvářím žádný tlak, což jsem v minulosti dělal.“

Co tím přesně myslíte?

„Dříve jsem se hrozně upínal k výhře, ale teď to mám spíš tak, že chci odvést dobrý výkon. Takže si chci vyzkoušet věci, na kterých jsem pracoval poslední rok a půl.“

MMAsters League: Kincl ovládl premiéru v boxu! Vyhrál nekompromisně na body

Jak vnímáte soupeře?

„My jsme se viděli, když jsem dorazil do hotelu, měli jsme tu plnit nějaké mediální povinnosti. Potkali jsme se, pozdravili... Musím říct, že jsem si myslel, že bude větší. Během přípravy jsem až moc klesl s váhou, víc, než jsem původně chtěl, ale teď mi to nepřijde, budeme na tom nějak podobně. To znamená, že velký silový rozdíl, ze kterého jsem měl největší obavy, by tam být neměl.“

Jeden z majitelů KSW, Martin Lewandowski, v rozhovoru pro deník Sport prozradil, že ho těší, jak se k sobě jako soupeři chováte. Tedy slušně bez trash talku.

„Já soupeře vnímám opravdu kladně. Během své kariéry jsem k polské scéně vzhlížel, inspiroval jsem se jí, takže Drwala samozřejmě vnímám řadu let. Pro mě je to velké jméno a sympaťák. Stará se o MMA v Polsku, má vlastní školu, učí mlaďáky, kterým předává zkušenosti, co nasbíral v UFC. To se mi na něm opravdu líbí.“

Kdybyste si měl tipnout průběh zápasu, jak byste to odhadoval?

„Mám dva scénáře. Jeden, že to skončí v postoji, druhý, že na zemi. A vlastně třetí, že by to mohlo skončit na body. (usmívá se) Ale Drwal má silná první kola. Pro mě bude důležité to ustát a nezaplést se do nějaké přestřelky. Musím si udržet koncentraci do dalších kol. Na druhou stranu musím říct, že se po fyzické stránce cítím nejlíp, co jsem se kdy cítil. Zařadil jsem maličko jiné kondiční tréninky. Takže si myslím, že bych ve druhém nebo třetím kole mohl šlápnout na plyn. Chtěl bych si rozhodně vyzkoušet nějaké věci, co jsem teď jel. Jsem teda spíše typ zápasníka, který potřebuje mít vše pořádně nadrilované, ale opravdu bych si chtěl pár věcí v tomhle zápase vyzkoušet.“

Například?

„Hodně jsem pracoval na nohách. Chci proto předvést nějaký dobrý pohyb a kombinaci zakončenou nohama nebo otevření nohama. To bych si opravdu přál moc. Možná se na to upínám víc než na samotnou výhru. Jak jsem říkal na začátku. Jde mi opravdu o to se posunout. Z posledních svých zápasů jsem byl trochu zklamaný. Byť jsem vyhrál, nebyl jsem spokojený s výkonem. Takže dojem ze zápasu jsem měl pokažený. Teď bych chtěl být opravdu spokojený s tím, co předvedu.“

Takže kdybyste prohrál, ale po dobrém výkonu...

(vskočí do řeči) „Ale prohra nepřijde! (směje se) Jde mi o to, aby výhra nebyla taková, že si pak řeknu: Sakra, co jsem to tam dělal? Chci si po výhře říct: Jo, super! Zkusil jsem si tohle a tohle.“

Když mluvíte o tom, že jste zapracoval hodně na nohách. Chcete zkusit třeba i naskočené koleno?

„Na to mám hrozně těžkou prdel. (rozesměje se) Takže nevím, to bych asi ještě chvilku nechal. Když by byl prostor, tak ale samozřejmě. Ale mám natrénované nějaké taekwondo kopačky, které bych si rád vyzkoušel.“

Poprvé budete zápasit úplně bez diváků. Budou vám chybět?

„Je to tak. Dvakrát jsem si to osahal z trenérské stránky. Jednou v UFC s Davidem Dvořákem, naposledy na MMAsters League. A musím přiznat, že jsem zvědavý, co to udělá se zápasem. Ale ve finále, co jsem se bavil s kluky, stejně se pak hlavně soustředí na zápas a okolí nevnímají. Výhodu vidím v tom, že uslyším lépe svůj roh.“

Naposledy jste měl v červnu zápas v boxu. Dalo vám to něco i do MMA?

„Stoprocentně! K boxerskému zápasu jsem přistoupil zkouškově, takže jsem to měl lidově řečeno na salámu. Protože jsem si došel jakoby bouchnout a bylo mi ve finále skoro jedno, jak to dopadne, neprožíval jsem to. A zjistil jsem, že mi takový přístup sedí. V zápase jsem se cítil dobře, byl jsem dobře naladěný, soustředěný. Následující duel neberu úplně tak lehce, ale je to opravdu jiné než v minulosti. Je tam najednou uvolněnost, která se hodí.“