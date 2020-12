Vánoce bojovníků: Jedna sklenička dělá z šampiona losera, říká Vémola

Jak bojovníci tráví Vánoce? • FOTO: koláž iSport.cz Konec roku bude hodně o bojových sportech. Už 29. prosince rozduní pražskou Lucernu box a o den později se uskuteční další velkolepý turnaj organizace Oktagon v Brně. To mělo samozřejmě velký vliv na aktéry obou akcí. „Musel jsem se trochu ohradit a vysvětlit blízkým, že ta jedna sklenička je právě tím, co dělá ze šampiona losera. Z jedné je druhá, z druhé třetí…“ vzpomíná Karlos Vémola, proč odmítl štědrovečerní přípitek alkoholem. A jak tedy prožili svátky klidu a míru ti, které brzy čeká předzápasové vážení a pohled tváří v tvář soupeři v ringu či kleci nebo trenér, který doprovodí ke kleci celkem šest svěřenců?

André Reinders Má za sebou velmi náročný, ale taky velmi úspěšný rok. Trenér a bývalý bijec Reinders letos ke kleci doprovázel mnoho svých svěřenců. Jen na Oktagonu, který se usídlil v „pevnosti Brno“, zaznamenali jeho žáci osmnáct výher a jednu remízu. Na nadcházejícím turnaji s číslem 20 bude koučovat rovnou šest bojovníků. Dal jste nějaké rady svým svěřencům před Vánoci s ohledem na to, že je 30. prosince čeká zápas?

„Mám natolik inteligentní bojovníky, že v tomhle směru rady nepotřebují. Dostali jen rozpis na závěrečné odvodnění a dál vše vědí.“ Byl jste s nimi přes svátky v kontaktu? Kdy jste trénovali naposledy před Štědrým dnem?

„Kromě Štědrého dne jsme trénovali každý den, takže vlastně téměř neustále jsme v kontaktu.“ Co vlastně říkáte na zápas v takovém termínu?

„Pro bojovníky je to samozřejmě náročnější, ale závěrečné akce na konci roku bývají všude na světě ty nejvelkolepější a většina bojovníků toho chce být součástí. A samozřejmě vítěznou součástí, a tak k tomu přistupují. Svátky lze oslavit i bez obžerství.“ (usmívá se) Tento rok byl pro vás hodně náročný, byl jste jako trenér u mnoha duelů. Jak jste to zvládl, nebylo toho někdy až moc?

„Práce je to dost, od konce září máme do konce roku 24 zápasů, ale ani bych to neměl nazývat prací, protože dělám to, co mě baví. A navíc, když se nám daří, tak to dodá spoustu energie.“ Jak jste si užil Vánoce? Který dárek vás nejvíc potěšil?

„Největší dárek bylo vidět nadšení tříletého syna, který se těšil na Ježíška a pak viděl tu hromadu dárků pod stromečkem a s vervou je rozbaloval. Není pro mě nic cennějšího než štěstí a radost mého syna.“ Dokážete už odhadnout, jestli i jeho jednou budete učit MMA? Zajímá se o vaši práci?

„Už ho učím, jeho nejčastější výzva ke hře je: Tati, pojď zápasit! A když někdy sleduji souboje, tak zaujatě kouká se mnou. I když mu to v tom dětském věku vždy vydrží jenom chvilku.“ Trenér a bývalý zápasník André Reinders se synem Andreasem • Foto André Reinders

Karlos Vémola MMA zápasník, nastoupí 30. prosince na turnaji Oktagon 20 v titulovém zápase proti Francouzi Alexovi Lohorému. „Nadcházející zápas mi změnil Vánoce jenom tím, že jsem se prostě nemohl najíst, nemohl jsem si užít jídlo, no. Ale to si myslím, že je malá daň za radost z vítězství, co budu mít já, celá moje rodina a fanoušci. Jinak jsem svátky nijak neošidil. Zažil jsem nejkrásnější Vánoce v životě. Měl jsem tady všechny svoje děti. Taky moje i Leliny rodiče. Šel jsem pouštět kapra, děti dostaly vše, co si přály, co jsem jim na očích viděl. Lele jsem, myslím, splnil pohádkové Vánoce. Všichni jsme šťastní. Jen jsem byl v jednu chvíli nepříjemný u večeře, když mi pořád opakovali, že jedna sklenička by mě nezabila. Musel jsem se trochu ohradit a vysvětlit jim, že ta jedna sklenička je právě tím, co dělá ze šampiona losera. Z jedné je druhá, z druhé třetí… Jinak se mi ale snažila rodina přizpůsobit. Nebyly žádné řízky, klobásy… Byl krocan, kterého jsem já jedl s rýží, oni se salátem nebo s čím chtěli. Krocana si užil i pes Beast a lvice Elsa. Jinak v rámci přípravy nijak nelituju toho, že jsou právě vánoční svátky. Třeba v létě jsou zase všichni u vody, užívají si, pijí drinky, a já musím trénovat. Ale to si nepřipouštím, tak to prostě je, je to moje práce. Holt je to honička, bejt jednička. Nejhezčí dárek, který jsem letos dostal pod stromeček, krom peněženky od Lely, je fotka mého dědy a výstřižky z novin z šedesátého prvního a druhého roku, k tomu navíc i jeho medaile z boxu, o kterých jsem nevěděl. Babička si zakládá výstřižky článků z novin o mně. Stejně tak je vedla o dědovi, a doteď mi je neukázala. Dostal jsem to teď na Vánoce a opravdu jsem musel zadržovat slzy. Úžasný dárek!“ Donutil v KARLOS SHOW: o Vánocích, Kocourkovi a kouzlu Gotta v lázních Karlos Vémola o svátcích nezahálel a tvrdě trénoval na další zápas • Foto Karlos Vémola

Vasil Ducár Profesionální boxer, 29. prosince nastoupí v pražské Lucerně v titulovém zápase proti Václavu Pejsarovi. „Vánoce byly rodinný, klidný, příjemný… Jediné omezení bylo ohledně jídla a cukroví, které mám rád. Rodina se kvůli mně uskromňovat nemusela, jako předkrm totiž děláme kapra pečeného se zeleninou, a to jsem jedl i já. Pouze smaženého kapra se salátem jsem nedal. Ale ostatní si dopřáli. (usmívá se) Upřímně, já to nějak nevnímám, je to už součást mého životního stylu. Pod stromeček dostávám běžně tréninkové vybavení.... Letos by na zápas v Lucerně měly být nové trenky, kvůli pandemii se ale nestihly pod stromek. Snad do zápasu už budou. Co se týká tradic, rozkrajovali jsme jablka, schovali si šupiny z kapra… Jako dítě si pamatuju, že jsme pouštěli lodičky z ořechových skořápek se svíčkou. To bych rád obnovil, až bude dcera větší. Vánoce mám spjaté hlavně s jedním zážitkem: jako kluk jsem strašně toužil po snowboardu a pod stromkem nebyl.... Ale byl schovaný ve vedlejším pokoji a řekli mi o něm dlouho po rozbalení všech dárků. To byla velká radost a hodně emotivní zážitek, který se mi vryl do paměti.“ Boxer Vasil Ducár trávil Vánoce s manželkou Irenou a dcerkou Sofií • Foto Vasil Ducár

Matouš Kohout Thaiboxer a MMA zápasník, nastoupí 30. prosince na turnaji Oktagon 20 proti Leu Brichtovi. „Letošní Vánoce samozřejmě změnila dieta. Musím shazovat do váhy, jídlo bylo opravdu osekaný. Klasické přežírání se nekonalo. (směje se) Taky jsem omezil rodinné návštěvy, nechtěl jsem koukat na ostatní, jak se cpou. Příbuzné navštívím až po zápase. Rodina mi vyšla vstříc, podporují mě, to jsem rád. Maminka mi zamrazila rybí polívku a salát s řízkem mě čeká 1. ledna. Ani to ale nevnímám jako velké omezení. Beru to jako nutnou součást přípravy a je jedno, co je za datum, svátky. I kdyby to mělo být o narozeninách… Zápas je pro mě větší radost než vánoční svátky. (směje se) A největším dárkem pro mě bude, až bude po vážení… Dostal jsem od manželky grilovací sadu, z té jsem měl největší radost. Grilování miluju. Takže po zápase si něco dobrýho ugriluju za odměnu.“ Zápasník Matouš Kohout s dcerou Emmou • Foto Matouš Kohout

Jan Malach MMA zápasník, nastoupí 30. prosince na turnaji Oktagon 20 proti Miroslavu Brožovi. „Musím se přiznat, že jsem to snášel hůř, než jsem očekával. Vánoce bez cukroví nejsou Vánoce, ale na druhou stranu si to běžně užívám většinou pouze 24. a 25. prosince, další dny už mě to stejně táhne zpátky do režimu. Ve finále jsem tedy přišel pouze o dva dny přejídání, takže žádné drama. Navíc se mě celá rodina dopředu ptá, jestli přede mnou můžou jíst cukroví, jsou v tomto ohledu solidární. Vzhledem k tomu, že poslední týden už se forma spíš dolaďuje, tak se tohle období dalo zvládnout. A pod stromečkem mě čekalo hodně věcí, co se týká regenerace a tréninku obecně. Takové dárky se nikdy neztratí. I když mám před zápasem, nikdy nezapomenu být s celou rodinou nebo všechny v tomto období alespoň obvolat. Vánoce beru spíše jako takovou oslavu rodiny a štěstí.“ Zápasník Jan Malach prožil Štědrý den se svou ženou Pavlou • Foto Jan Malach