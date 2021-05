Muradov před bitvou: Miluju Česko a fanoušky, ale stát mě nerespektuje

Lepší smlouva s UFC na další čtyři zápasy a jméno nového soupeře. Machmud Muradov, rodák z Uzbekistánu žijící v Praze, v rychlém sledu oznámil hned několik novinek. A také jednu, která mnohé české fanoušky zamrzí. Už totiž nebude nastupovat do zápasu se dvěma vlajkami, uzbeckou a českou. „Proč bych to dělal, když mě Česká republika jako stát nerespektuje,“ říká rozmrzele úspěšný bojovník, který stále nedostal v Česku trvalý pobyt, i přesto, že zde založil rodinu se zpěvačkou Monikou Bagárovou.

Kontrakt na další čtyři zápasy a za lepší finanční ohodnocení. UFC zkrátka v Machmudu Muradovovi vidí bojovníka, který je silným hráčem střední divize. Znovu do akce se bijec z Uzbekistánu vrhne 28. srpna. Soupeřem mu bude zkušený americký gladiátor Gerald Meerschaert, který má za sebou 32 vítězství a 14 proher.

„Vím o něm dlouho. Je to dobrý zemař, má, myslím, nejvíc ukončení před limitem na zemi ve střední váze UFC,“ říká Muradov o příštím rivalovi. „Původně jsme měli zápasit 14. srpna, ale on má nějaké problémy, takže by se nestihl připravit. S tím jsem byl ale v pohodě.“

Machmud Muradov v příští bitvě nastoupí proti Američanovi Geraldu Meerschaertovi • Foto Instagram Machmuda Muradova

Naposledy „Uzbek s českým srdcem“, jak o sobě často říkává, zápasil 23. ledna v Abú Zabí, kde ve třetím kole skvěle knockoutoval Američana Andrewa Sancheze a vysloužil si tak i bonus za výkon večera. Celkově se už Muradov představil v nejslavnější kleci třikrát, ve Spojených arabských emirátech ale poprvé nastupoval do souboje jen s uzbeckou vlajkou, protože mu tamní pravidla neumožnovala, vzít si i českou, jako v předešlých duelech. Nyní se bojovník z Východu žijící v Praze rozhodl, že už bude vždy nastupovat jen s vlajkou své země.

„Nebudu nastupovat s českou vlajkou. Proč bych to dělal, když mě Česká republika jako stát nerespektuje,“ říká populární bijec, který ale doposud nedostal potvrzení o trvalém pobytu. „Miluju Česko, mám tady krásnou ženu, dítě, taky mnoho kamarádů a mám rád Čechy. Ale co se týká státu a jeho přístupu ke mně…“

Úspěšný uzbecký bijec se vždy hrdě hlásil i k Česku. Po prvních dvou triumfech v UFC zvedal nad hlavu obě vlajky. A po posledním vítězství ještě v oktagonu promluvil česky v rozhovoru. „Děkuju moc všem z Česka, kteří mi fandíte. A tohle byla výhra pro mou dceru,“ pronesl tehdy v přímém přenosu UFC 257.

I tak mu prý mnoho českých fanoušků vyčítalo, že neměl pře ramena obě vlajky, bez ohledu na to, že to neumožnovala pravidla v emirátech.

„Někteří lidé mě dříve kritizovali, že zvedám i českou vlajku, teď když jsem ji v Abú Zabí zvednout nemohl, tak zase hejtovali. Tak jsem se tak rozhodl, a tak to bude,“ vysvětluje Muradov. „Vždycky ale budu mluvit česky. Protože Česko a Prahu miluju. Ale proč bych reprezentoval zemi, která se ke mně chová takhle a nechce mě přijmout.“

I přesto, že v Praze žije první uzbecký UFC bojovník už od roku 2011, odvádí zde daně, postavil dům a s partnerkou zpěvačkou Monikou Bagárovou vychovávají dceru Rumiu, musí každý čtvrtrok žádat o vízum.

Nedávno se vrátil z Uzbekistánu, kde strávil několik týdnů, aby mohl být u zápasu svého trenéra, „českého táty“, jak o něm mluví, Petra Knížete. V současnosti si Muradov užívá své malé dcerky a ženy. Brzy ale bude muset opět odjet za rodiči. „Byl jsem doma dlouho, kvůli zdravotním problémům v rodině. Zařizoval jsem hodně věcí. Brzy tam pojedu znovu asi na dvacet dní, abych tam zařídil nějaké věci kvůli tátovi,“ prozrazuje. Ve své zemi také stihl podpořit několik charitativních projektů nebo dokonce založit MMA organizaci Temerlan. Do budoucna hodlá organizovat cesty českých bojovníků do Uzbekistánu a naopak.

I když už nebude zvedat v zápasech českou vlajku, na jeho vztahu k Česku to prý nic nemění a nadále platí, co řekl po premiéře v největší lize světa: „Jsem rád, že jsem něco vybudoval a díky Česku jsem se mohl zapsat do historie Uzbekistánu jako první zápasník této země v UFC."